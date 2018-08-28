Следком заинтересовала гибель альпинистов на Эльбрусе 30 лет назад

28 августа 2018, 11:33

Обстоятельства гибели альпинистки в 1987 году в горах Карачаево-Черкесии начали выяснять следователи. По информации Следкома, на этом же месте погибли еще пять альпинистов.

"Кавказский узел" писал, что 25 августа с Эльбруса было эвакуировано тело альпинистки, которая 31 год назад погибла в горах Карачаево-Черкесии. При ней был найден паспорт на имя Елены Константиновны Базыкиной и билет на самолет из Москвы в Минводы.

Судмедэксперты обнаружили на ее теле множественные переломы конечностей и рёбер, которые она могла получить при попадании под снежную лавину, сообщило 27 августа управление Следственного комитета по Карачаево-Черкесии на своем сайте. Сейчас следователи пытаются найти родственников погибшей.

По данным ведомства, в апреле 1987 года в этом же районе восхождение совершила группа из пяти альпинистов под руководством инструктора Лыкова. Тогда тела погибших не нашли.

Останки этой альпинистки были найдены потому, что из-за теплого лета на Эльбрусе стаял снег с ледников, уточнили следователи. По возможности спасатели продолжат искать и других альпинистов из пропавшей группы.

Информации о личности погибшей в Федерации альпинизма России нет, сообщает со ссылкой на ответственного секретаря, председателя квалификационной комиссии организации Елену Кузнецову ТАСС.