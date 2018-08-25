25 августа 2018, 19:05

Тело пропавшей более 30 лет назад альпинистки найдено на Эльбрусе

Спасатели эвакуировали останки альпинистки, которая 31 год назад погибла в горах Карачаево-Черкесии.

Тело женщины в горах на высоте около 4 тысяч метров обнаружили туристы.

Спасатели спустили с Эльбруса останки альпинистки, приводит сегодня сообщение пресс-службы Главного управления МЧС по Карачаево-Черкесии ТАСС.

В районе, откуда было эвакуировано тело, в 1987 году погибли семь альпинистов, но тогда найти их не удалось, уточнили в пресс-службе ведомства.

При женщине был обнаружен паспорт и билет на самолет из Москвы в Минводы от 10 апреля 1987 года, сообщается со ссылкой на МВД по Карачаево-Черкесии.

Погибшей альпинисткой оказалась Елена Константиновна Базыкина, 1951 года рождения, уроженка Новой Ладоги в Ленинградской области, отмечает ведомство.

Информации о погибшей альпинистке на официальных сайтах МВД по Карачаево-Черкесии и Главного управления МЧС по Карачаево-Черкесии на 18.50 мск 25 августа нет.

"Кавказский узел" писал, что 21 июля в горах Карачаево-Черкесии спасатели нашли живым пропавшего участника группы туристов из Краснодарского края.

Примечание:

"Турист сорвался с водопада в горах Карачаево-Черкесии", "Найдено тело пропавшего в горах Карачаево-Черкесии туриста", "Спасатели вышли на поиски пострадавшего на Эльбрусе туриста".

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