Волгоградцы призвали запретить работу сливной станции в частном секторе

27 августа 2018, 22:19

Жители Краснооктябрьского района Волгограда выступили против запуска построенной рядом с их домами станции по сбору и обработке жидких отходов. Станция может представлять опасность для здоровья жителей, подтвердила эколог Татьяна Лищук.

Жители улиц Краснокамской и Крылова в частном секторе Краснооктябрьского района Волгограда заявили на сходе 26 августа об экологических проблемах района. Они выразили недовольство размещением станции по сбору и обработке жидких отходов 1-4 классов опасности вблизи жилых домов на улице Менделеева, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Согласно сервису "Яндекс.Карты", улицы Менделеева, Краснокамская и Крылова в Краснооктябрьском районе Волгограда расположены параллельно друг другу на равном расстоянии. Расстояние между улицами Менделеева и Краснокамской, а также Краснокамской и Крылова составляет приблизительно 100 метров.

По словам волгоградцев, станция серьезно ухудшит экологическую обстановку в районе. «Недалеко от наших домов построили станцию по сбору фекалий, канализационных отходов. В городе стоит несколько таких станций – на улицах Ангарской и Краснополянской. Там вонь стоит ужасная, особенно в теплое время года. Мы против, будет вонища, антисанитария, мухи», - заявил местный житель Алексей Семиряков корреспонденту "Кавказского узла".

Другой местный житель Михаил Шмаков выразил опасения, что работа станции нанесет ущерб здоровью людей. «Вещества первого класса опасности – это вещества, которыми могут отравить», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

«Под угрозой наше здоровье и жизни будущего поколения», - считает житель улицы Крылова Олег Юрьевич.

По степени воздействия на организм вредные вещества подразделяются на классы опасности: 1-й – вещества чрезвычайно опасные; 2-й – вещества высокоопасные; 3-й – вещества умеренно опасные; 4-й – вещества малоопасные, указывает в материале "Классы опасности вредных веществ и отходов" РИА "Новости".

Волгоградцы потребовали решить проблемы с вывозом мусора

Жители района указали на уже существующие экологические проблемы - свалку вблизи их домов и канализационные стоки, которые текут поблизости, вытекая из одного из колодцев.

«Раньше нам сюда бросали отходы с мясокомбината, все стекало по оврагу. Куда мы только не писали! На время все это прекратилось, но сейчас началось снова. Запах невыносимый, крысы бегают», - рассказала жительница района Надежда Арьева.

Татьяна Хавраева с улицы Крылова отметила, что с экологическими проблемами жители района сталкиваются уже не одно десятилетие.

«Рядом с нами река Мечетка, в нее постоянно [сливали стоки], то мясокомбинат, то [молокозавод]. А сейчас туда валят мусор, рядом строят станцию по приему отходов. Зачем нам это надо, неизвестно. За [вывоз мусора] мы платим регулярно, ежемесячно», - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Бытовой мусор со свалки вывозится крайне редко, сообщил житель дома на Краснокамской улице Игорь Радченко. «Судя по всему, мусор сюда носят со всей округи, в том числе с автосервиса, но платим за все мы. С прошлого месяца в два раза повысили оплату за вывоз мусора. Убирают исключительно перед большими праздниками. Здесь постоянно собаки, страшно выпустить на улицу детей», - рассказал мужчина.

Жители частного сектора в Краснооктябрьском районе пожаловались на экологические проблемы активисту Илье Александрову еще четыре месяца назад. По словам активиста, волгоградцы с самого начала попытались воспрепятствовать строительству подстанции по приему отходов рядом с их домами.

«Мы писали обращения в Росприроднадзор, Роспотребнадзор по поводу законности [возведения в этом месте] этого объекта. Жители собрали и отправили порядка 30 подписей в Росприроднадзор по Волгоградской области, однако он выдал лицензию на строительство объекта. Мы добились, что в пятницу (24 августа) один из сотрудников администрации Краснооктябрьского района выехал на место и все осмотрел. Обещал решить вопрос с мусоркой», - рассказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист заявила о нарушении санитарных норм при расположении станции

Жители района готовят иск к Росприроднадзору с требованием аннулировать выданную одной из компаний лицензию на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию и обезвреживание отходов 1-4 класса опасности, сообщила юрист Елена Петрова корреспонденту «Кавказского узла».

«Я ознакомилась с жалобами жильцов, я вижу там нарушения. СанПиН (санитарные правила и нормы. - Прим. "Кавказского узла") предусматривают, что строительство сливных станций запрещено на расстоянии менее 300 метров от жилых домов, а жители сообщают, что расстояние составляет 150-200 метров. Они жаловались в администрацию, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, однако жалобы остались без внимания, лицензия организации все равно была выдана», - сообщила юрист.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению Роспотребнадзора по Волгоградской области, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла», заявленное компанией «Аква Дренаж» производство соответствует СанПиН.

Жалобы на объект поступали в период проведения лицензирования, подтвердил и.о Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

«Мы проводили проверки, давали оценку происходящему. Вопрос стоит на повестке, на данный момент предприятие еще не работает. Вопрос о санитарно–защитной зоне будет решен в течение года после наблюдения. Когда предприятие начнет работу, будут проведены необходимые замеры», - сообщил Гасанов.

В природоохранную прокуратуру не поступали жалобы на свалку, о которой сообщили жители, отметил Руслан Гасанов.

Эколог рассказала об опасности работы сливной станции для жителей

Работа пункта приема жидких отходов может негативно отразиться на здоровье жителей близлежащих домов, считает эколог Татьяна Лищук.

«Всего существует пять классов опасности отходов. Пятый класс практически не опасен, остальные опасны, первый класс чрезвычайно опасен. Должны быть специальные места для утилизации таких отходов. Отходы первого и второго классов опасности захоранивать нельзя, их нужно обезвреживать. Владельцы предприятия могут говорить, что речь идет об отходах третьего класса опасности, однако когда приезжает лаборатория и делает пробы, оказывается, что это вещества второго или первого класса опасности», - рассказала Татьяна Лищук корреспонденту "Кавказского узла".

Для получения лицензии на сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание и размещение отходов предприятию сначала необходимо пройти экспертизу на соответствие объекта заявленной деятельности в центре гигиены, затем получить санитарное заключение в Роспотребнадзоре, и после этого – лицензию в Росприроднадзоре, отметила Татьяна Лищук. Жидкие отходы, попадающие в водоемы без обработки, вредят животному миру, растительному покрову и окружающей среде в целом, добавила она.

"Санитарно-защитная зона для сливных станций – 300 метров. Выданное Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологическое заключение не является конечным. Нужно в течение года проводить инструментальные замеры в жилой зоне, но лабораторию для замеров вызывают, как правило, среди дня, когда сливают только хозяйственно-фекальные стоки. Слив самых вредных отходов происходит единовременно по ночам, по праздникам, в выходные. Поймать на этом сложно, поскольку это делается украдкой. Рядом с жилыми массивами такие объекты лучше не располагать", - пояснила Лищук.