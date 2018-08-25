Более 100 сочинских дольщиков присоединились к всероссийской акции протеста

25 августа 2018, 23:31

Дольщики из 30 жилищных комплексов приняли участие в митинге, который прошел в рамках всероссийской акции в Сочи. Они рассказали, что некоторые из них ждут своих квартир более 10 лет, проживая в съемном жилье, и потребовали вмешательства властей для решения вопроса со строительством проблемных объектов.

Митинг состоялся сегодня в парке имени 50-летия Победы в Хостинском районе, передает корреспондент "Кавказского узла".

По оценкам правоохранительных органов, в нем приняло участие не более ста человек вместо заявленных двухсот, на акции присутствовали около 20 полицейских и сотрудников мэрии.

Акция в Сочи проходила в рамках всероссийской, дольщики также вышли на митинги в Москве, Балашихе в Подмосковье, Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге, Челябинске, Кирове, Краснодаре, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" организатор митинга, дольщица из ЖК "Фазатрон" Ирина Борисова.

По ее словам, на митинге выступали люди из разных уголков страны, купившие жилье в Сочи. "География обманутых дольщиков в Сочи обширна, как говорят, "от Камчатки до Урала"... Некоторые из нас более 10 лет ждут свое обещанное жилье, и никаких изменений не происходит", - сказала она.

"Безвыходных ситуаций не бывает. Мы ... митингуем, чтобы добиться своего права получить наши квартиры, за которые мы заплатили деньги", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" координатор митинга, дольщица из ЖК "Ставрополье" Мария Никифорова.

По ее словам, в митинге приняли участие представители более 30 жилищных комплексов. "На протяжении многих лет люди, вложившие все свои средства в недвижимость в Сочи, ожидают гарантированного им застройщиками жилья. В результате, они по-прежнему вынуждены снимать жилье, ожидая скорого переезда в свой дом", - сказала Никифорова.

Всероссийский митинг призван "обратить внимание правительства страны и, в частности, главы государства Владимира Путина на сложившуюся ситуацию и принять соответствующие меры по скорейшему решению проблемы", - пояснила она.

Многие дольщики вложили все накопленные средства в строящиеся квартиры, и теперь "им приходится экономить на самом необходимом, чтобы оплачивать съемные квартиры", - рассказала дольщица из недостроенного ЖК "Русь" Юлия Кочанова.

Она пожаловалась на то, что многие семьи являются многодетными, и из-за того что им приходится снимать жилье, им сложно подготовить детей к школе или оплатить детские сады.

На митинге присутствовали представители самого старого долгостроя в Сочи – "Ямайка". "Ничего не изменилось за 11 лет борьбы... Результат - семь недостроенных 20-этажных домов, более 1000 пострадавших граждан. Срок сдачи домов по договору был в 2007 году", - рассказала дольщица ЖК "Ямайка" Алла Дударева.

Она пояснила, что застройщик дома - юридическое лицо ОАО "Строительный концерн "Ввнт", после него была предпринята безуспешная достройка дома другим инвестором, однако объект остается недостроенным до сих пор.



Дом был построен и заселен, однако затем администрации Сочи поступил иск, согласно которому его следует снести, рассказала собравшимся на митинге представитель ЖК "Имеретинский" Кристина Мелашенко.

"Всего собственников более 40 человек, более 20 из которых заселены и зарегистрированы по месту проживания. Многоквартирный жилой дом хорошо благоустроен, включая придомовую территорию. Жильцами и собственниками квартир перед домом и вокруг него высажены многолетние хвойные растения, разбиты цветочные клумбы. Наш многоквартирный жилой дом находится в идеальном состоянии и не угрожает жизни и здоровью граждан", - рассказала она.

По словам Мелашенко, жильцы писали жалобы в Генпрокуратуру, президенту России с просьбой разобраться со сложившейся ситуацией, написали заявление в мэрию о заключении мирового соглашения с собственниками квартир, но пока все безрезультатно. "Денег нет и жилья тоже", - сказала она.

"Люди почти из 30 разных населенных пунктов России приобрели в садовом товариществе квартиры у застройщика в Хосте. Часть строений было узаконено судами, а их дом суд постановил снести", - рассказал дольщик ЖК "Грин -Хоста" Николай Датьков.

Участники митинга подписали резолюцию, в которой обратились к президенту России В.Путину, а также губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и мэру Сочи Анатолию Пахомову с просьбой вмешаться в ситуацию, под ней поставили свои подписи более 100 человек.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, "Кавказский узел" подготовил в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".