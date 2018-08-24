Замглавы "Молодой гвардии" оставлен под арестом в Волгограде

24 августа 2018, 16:48

Волгоградский областной суд отклонил сегодня жалобу защиты представителя "Молодой гвардии "Единой России" Рената Булатова, арестованного после ДТП, в котором погибли четыре человека. Родственники погибших не приняли предложенную семьей Булатова компенсацию, заявил представитель потерпевших.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 августа суд принял решение арестовать на два месяца заместителя руководителя волгоградского регионального штаба "Молодой гвардии "Единой России" Рената Булатова, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, в результате которого погибла семья из четырех человек, в том числе двое детей. Булатов свою вину признал.

ДТП с участием члена волгоградского отделения "Молодой гвардии "Единой России" подорвало репутацию партии власти перед выборами в Волгоградскую городскую думу, которые намечены на 9 сентября, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Волгоградское отделение "Единой России" пообещало приостановить членство в партии Рената Булатова.

Сегодня суд рассмотрел жалобу на арест Рената Булатова. На заседание пришли не менее 10 журналистов, отец Рената Булатова - депутат Совета народных депутатов Наримановского сельского поселения Светлоярского района, двоюродная сестра погибшей в аварии 33-летней Киры Перчиевой, активист Владимир Шкатула и руководитель местного штаба Навального Алексей Волков. Ренат Булатов принимал участие в заседании посредством конференц-связи, сообщает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший в суде.

В начале процесса журналисты пожаловались на плохую слышимость в зале заседания. Один из журналистов заявил, что "теряется весь смысл пребывания здесь". Через несколько минут после начала процесса технические неполадки были устранены, однако в ведении видеосъемки представителям СМИ суд отказал, разрешив фотосъемку во время оглашения решения.

Защита усомнилась в необходимости содержания Булатова под стражей

Ренат Булатов признался в совершении ДТП, не пытался скрыться и нет необходимости держать его под стражей, отмечается в апелляционной жалобе защиты.

Адвокат Булатова Виталий Григорьев в апелляционной жалобе, которую зачитал судья, отметил, что следственный орган мотивирует желание арестовать его подзащитного из-за того, что он может скрыться и угрожать свидетелям. "В материалах следователя нет ни одного документа, который мог бы это обосновать. Уголовное дело было раскрыто в момент его совершения. Мой подзащитный не пытался скрыться с места преступления, принимал меры по вызову скорой помощи и полиции, а также раскаялся в содеянном и подтвердил обстоятельства совершения преступления", - говорится в апелляционной жалобе.

Булатову предъявлено обвинение по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.5 ст.264 УК РФ), сообщила 16 августа представитель МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

В жалобе также отмечается, что отец Булатова открыл банковские счета, положил на них деньги для потерпевшей стороны и извинился.

Виталий Григорьев также приобщил к материалам дела просроченный загранпаспорт Булатова, как свидетельство того, что его подзащитный не сможет уехать за границу. "Мы нисколько не умаляем вину Булатова в преступлении, он сам раскаялся в содеянном. Всячески хочет способствовать возмещению ущерба, вреда", - подчеркнул адвокат.

Однако суд принял решение оставить Булатова под стражей.

Ренат Булатов совершил неумышленное преступление, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Виталий Григорьев. "В настоящее время по всем потерпевшим назначена судебно-медицинская экспертиза, на следующей неделе планируется наше ознакомление с постановлением о назначении автотехнической экспертизы, на основании которой потом будет предъявлено окончательное обвинение и дело будет направлено в суд. О каком воздействии или негативном влиянии Рената здесь вообще может идти речь? Тем более техническая экспертиза проводится подразделением Главного следственного управления. В общей сложности она займет примерно месяц", - заявил он.

Потерпевшие не приняли предложенные семьей Булатова деньги

Защитник потерпевшей стороны Эдгар Кармазиновский сегодня не принимал участия в процессе.

"Я представляю интересы всех потерпевших, но есть технический момент – по документам пока у меня есть ордер, выписанный на Георгия Перчиева - отца погибшего, ему нужно было написать еще заявление, но он сразу уехал хоронить сына в Дагестан. Заявление он написать не успел - был в стрессовой ситуации", - отметил Кармазиновский.

По его словам, его доверители пока не принимают материальную помощь, предложенную семьей Булатовых.

В свою очередь волгоградские активисты объяснили свое присутствие на суде контролем за использованием админресурса. "Очень часто в нашей стране даже такие дела, когда сначала даются признательные показания, а людей заключают под стражу, чтобы умерить пыл общественности, впоследствии затягиваются и разваливаются", - заявил координатор волгоградского штаба Навального.

"Считаю решение суда правильным и обоснованным. В Волгоградской области редко происходят ДТП с такими ужасными последствиями – здесь погибла целая семья, маленькие дети. Есть опасение, что дело замнут", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" активист Владимир Шкатула.