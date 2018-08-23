Адвокат Дадаева получила рапорт о его поведении в СИЗО

23 августа 2018, 21:27

Осужденный по делу об убийстве Бориса Немцова Заур Дадаев, находясь в СИЗО "Лефортово", получал взыскания за разговоры через стенку с другим заключенным, заявила его адвокат Роза Магомедова.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа защита Заура Дадаева потребовала предъявить список нарушений, за которые он был помещен в штрафной изолятор. Ранее адвокат Роза Магомедова также заявила, что ее подзащитный в колонии объявил голодовку в знак протеста, по ее словам, против необоснованного помещения в ШИЗО. Прокуратура и ФСИН информацию о голодовке Дадаева в иркутской колонии не подтвердили.

Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года признал виновными по делу об убийстве Бориса Немцова Заура Дадаева, Анзора Губашева, Шагида Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева и приговорил их к срокам от 11 до 20 лет.

"Согласно рапорту одного из сотрудников ФСИН..., "Дадаев держал в руке книгу и громко разговаривал, при этом Байсултанов А.Н., содержащийся в соседней камере, прислонив кружку к уху..., слушал его", - сказала сегодня Магомедова, которую цитирует "Интерфакс".

Еще одна причина взысканий, которые налагались на Дадева, заключалась в том, что он не расписывался в журнале назначения дежурных по камерам, уточнила адвокат.

"Это, конечно, безобразие, потому что как соотносятся нарушения в СИЗО и помещение его в ШИЗО уже в колонии - непонятно", - заявила Магомедова, отметив, что она попросила ФСИН сообщить ей о нарушениях, допущенных Дадаевым именно в иркутской колонии.

Агентство "Росбалт" со ссылкой на свои источники ранее сообщило, что в колонии Зауру Дадаеву пригрозили переводом в более жесткие условия содержания после его отказа от сотрудничества со следствием по выяснению заказчика убийства Немцова.

Кроме того, по ее словам, Дадаев содержался в "Лефортово" с нарушением стандартов. Такое заключение она сделала, ознакомившись с фотографиями камеры, которые ей вместе с рапортами прислали из ФСИНа.

"Если уж они прислали мне эти документы, то я дополню ими нашу жалобу в Европейском суде по правам человека", - сказала адвокат.

По состоянию на 21.25 мск на сайте ФСИН нет комментариев относительно заявлений адвоката Заура Дадаева Розы Магомедовой.

"Кавказский узел" размещает материалы о расследовании убийства Бориса Немцова на специальной тематической странице "Немцов". В разделе "Справочник" опубликована статья "Чеченский след в убийстве Немцова".