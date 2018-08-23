Meduza: не менее пяти случаев пыток зафиксировано в 2018 году на Юге России

23 августа 2018, 15:41

Пыткам на Юге России в 2018 году подверглись не менее пяти человек, в том числе и 16-летний подросток. В результате один человек скончался, сообщило сегодня издание Meduza, отметив, что неполный список случаев пыток в России насчитывает 58 случаев.

Как писал "Кавказский узел", 25 июля в Женеве Россия представила Комитету против пыток ООН доклад, посвященный выполнению в стране "Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания", где отмечено, что в стране большое внимание уделяется защите прав человека. Комитет против пыток ООН в рекомендациях России, данных по итогам обсуждения доклада, указал на проблемы с расследованием пыток на Северном Кавказе и призвал расследовать нарушения прав человека в регионе.

Российские правозащитники представили в КПП ООН альтернативный доклад о соблюдении прав человека в России, который был опубликован 25 июля. В документе подчеркивается, что Россия должна реформировать систему адвокатов по назначению, провести расследование всех уголовных дел о нарушении прав человека на Северном Кавказе и эффективнее расследовать заявления о применении пыток.

Надежной статистики по пыткам нет, так как люди боятся жаловаться, а если и жалуются, уголовные дела возбуждают далеко не всегда, написала сегодня Meduza, опубликовав таблицу, в которую вошли "сообщения о пытках в России в 2018 году, которые встречаются в СМИ и отчетах правозащитников".

"Если судить по сообщениям СМИ и правозащитников, от пыток в 2018 году пострадали больше пятидесяти человек. Из них шестеро погибли. Не менее 15 человек пытали током, десятерым надевали на голову мешок, пакет или другими способами не давали дышать. Безусловно, это совсем не полный список, но и эти несколько десятков случаев помогают хотя бы приблизительно оценить масштаб. Таблица будет обновляться", - отмечается в сегодняшней статье издания "В России действительно часто пытают или журналисты все преувеличивают?".

В видеозаписи, иллюстрирующем статью, руководитель отдела "Разбор" Александр Борзенко, рассказывая о проведенном изданием исследовании, отметил, что внимание общественности сосредоточено именно на пытках в исправительных учреждениях, однако "пытают не только в колониях, пытают везде".

По словам Борзенко, уровень общественного внимания "даже близко не отражает масштаб проблемы". При этом в опубликованной изданием на основании сообщений о пытках таблице насчитывается 58 случаев. "При таком количестве случаев постепенно пытки стали рутиной не только для (силовиков), но и для всего общества в целом. Когда мы просто читаем такие новости, они не так нас впечатляют. И только видео может по-настоящему привлечь общественное внимание", - подчеркнул он, отметив, что "общественного давления хватает, чтобы поднять проблему, но не хватает, чтобы эту проблему решить".

Три случая пыток в ЮФО в 2018 году

В таблицу, опубликованную изданием, вошли не менее пяти случаем пыток на Юге России. В частности, там указаны три случая пыток в ЮФО: избиение несовершеннолетнего в Сальске Ростовской области 22 февраля, избиение участника акции протеста в Краснодаре 5 мая, и 17 июля избиение и применение спецсредств к жителю Буденновска Роману Стасюку.



Издание в своей таблице отмечает и реакцию правоохранительных органов на заявления о пытках. Так, дело об избиении в Сальске дошло до суда, по пыткам активиста в Краснодаре правоохранительные органы отказалось от комментариев, а по делу об избиении Романа Стасюка "Следственным комитетом России начата проверка", подчеркивается в таблице.



Как писал "Кавказский узел", 12 марта стало известно о том, что суд постановил заключить под стражу двух сотрудников уголовного розыска Сальского РОВД, которые, по версии следствия, избили и пытали электрошокером 16-летнего жителя Ростовской области. Дело было передано в суд 26 июня.

Следком сообщил о проверке избиения силовиками Романа Стасюка 23 июля, а 6 августа его адвокат рассказал, что силовики подали ряд заявлений о привлечении к ответственности жителя Буденновска. Защита Стасюка в свою очередь потребовала привлечь к ответственности руководство силовиков.

26 июня, в Международный день ООН в поддержку жертв пыток, правозащитники спрогнозировали рост числа жалоб с Северного Кавказа, несмотря на то, что дошедшие до суда дела о пытках являются исключением. По данным Комитета против пыток, правозащитника Альберта Кузнецова, многие жертвы отказываются от сотрудничества с организацией из-за боязни огласки, так как боятся, что их имена "будут связывать только с делами о пытках", а также опасаются давления на родственников. Особенно это актуально для жителей Чечни, отметил он, дав рекомендации людям, подвергшимся пыткам.

Два случая пыток в СКФО в 2018 году

В таблице также указаны два случая пыток в СКФО - избиение Ибрагимп Алиева 8 июня в Ингушетии и похищение и избиение 3 июля в Карачаево-Черкесии Кемала Кущетерова.

Напомним, что 9 июня житель Ингушетии заявил о похищении своего двоюродного брата, 29-летнего жителя Назрани Ибрагима Алиева. По словам родственника, утром 8 июня силовики устроили обыск в доме мужчины, избили его и увезли в неизвестном направлении. Спустя пять дней силовики заявили родным Алиева, то он был убит при попытке напасть на следователя сбежать. 19 июля ПЦ "Мемориал" сообщил, что силовики выдали тело убитого после задержания жителя Ингушетии Ибрагима Алиева родным после того, как они отказались от помощи правозащитников в проверке официальной версии его смерти.

3 июля адвокаты филиала адвокатской палаты №11 в Черкесске сообщили об избиении и похищении своего коллеги Кемала Кущетерова. По словам коллег, силовики посадили адвоката, который приехал на место следственных действий, в машину и увезли. 4 июля сам Кущетеров подал заявление в Следственный комитет республики, обвинив силовиков в избиении и незаконном удержании. При этом сотрудник правоохранительных органов обвинил адвоката в нападении на него.