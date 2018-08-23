Сочинцы пожаловались на мусорный коллапс в городе

23 августа 2018, 06:31

Контейнерные площадки возле многоквартирных домов в разных районах Сочи превращаются в мусорные свалки, сообщили местные жители. "Спецавтохозяйство по уборке города" связывает проблему с большим числом неучтенных жителей, а также практикой некоторых организаций выдать производственный мусор за бытовой.

Контейнерная площадка на перекрестке улиц Цветной бульвар и Гагарина напротив дома 42 постоянно завалена разным мусором, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель дома по улице Гагарина Виктор Степанович Лещук.

"Во время дождя вся эта масса превращается в жижу и течет по асфальту. В Сочи стоит жара за 30 градусов, зловония такие, что пройти мимо этой кучи без респиратора невозможно. Не исключаю, что все это из-за перенаселения Сочи и неучтенных жильцов. С тех пор как перестал работать институт обязательной прописки и стали строить высотки в Сочи, у нас начался бардак во всех сферах", - считает он.

Жительница многоквартирного дома по улице Красноармейская Елена Зимина связывает проблему скопления мусора на контейнерных площадках с застройкой курорта и ростом числа приезжих, проживающих в Сочи без регистрации. Так, по ее словам, несколько месяцев назад от ее дома была убрана контейнерная площадка после передачи земли под многоэтажную жилую застройку, и она с соседями вынуждена носить мусор на другую площадку за 200 метров от дома.

"Теперь таскаем мусор к контейнерной площадке, которую установили прямо возле спортивной и детской площадки. Если раньше это место обслуживало пять домов, то теперь десять. Соответственно увеличились свалки мусора. Здесь чего только нет! Рядом настроили ларьков и магазинов, которые не заключают договора на вывоз своего мусора с "САХ", а складируют на нашей контейнерной площадке", - рассказала Зимина "Кавказскому узлу".

Она отметила, что некоторые жители сдают приезжим квартиры, куда пускают по 10-20 человек. "Если, к примеру, в квартире зарегистрирована одна бабка, а живут у нее нелегально по 10, а то и 20 человек с Узбекистана, Армении или Украины, которые приезжают в Сочи работать, то естественно они производят в 10-20 раз мусора больше, чем один человек, а платит эта бабка по своей регистрации, как за одного человека", - сказала сочинка.

Житель дома на улице Новоселов Илья Патенко рассказал "Кавказскому узлу", что выбрасывает мусор на контейнерной площадке возле своего дома, за что платит семьей в составе 5 человек 1155 рублей в месяц из расчета по тарифу "САХ" 231 рубль с человека.

Но тех, кто пользуется услугами этой контейнерной площадки, значительно больше, и многие из них не платят ни копейки, образуя стихийные свалки мусора, считает он. По словам Патенко, контейнерная площадка у его дома обслуживает три многоквартирных дома, и она всегда содержалась в чистоте, но завалы стали появляться после того, как мусор на нее стали складировать работники близлежащих организаций.

"Теперь отработанные масла и шины, за утилизацию которых надо платить - у нас на территории контейнерной площадки... Когда торговцы "блошиного рынка" оккупировали улицу Чайковского под дорогой-дублером, мусора прибавилось в сотни раз... Мэрия им контейнерные баки не ставит, но весь свой мусор они несут к нам... В центре вроде бы метут, и там чисто. Но заверните за угол на внутридомовые территории и обнаружите аврал", - сказал Патенко.

"Кавказский узел" сообщал, что в октябре 2014 года жители семи многоквартирных домов в микрорайоне "Гагаринский" пожаловались в мэрию на антисанитарные условия на стихийном рынке. Жители регулярно обращаются в органы территориального самоуправления, мэрию, контролирующие органы, требуя принять меры к торговцам "блошиного рынка". При этом регулярно проводимые мэрией рейды и накладываемые на продавцов штрафы не оказывали должного эффекта, который бы удовлетворил заявителей.

Аналогичные сообщения и жалобы поступили корреспонденту "Кавказского узла" от жителей разных районов Сочи, включая микрорайоны "Гагаринский", "Заречный", "Центральный", "КСМ", "Солнечный", "Завокзальный".

"ТОС "Солнечный" и его улицы Пионерская, Нагорная и другие завалены мусором. Неоднократно писали, обращались просили вывозить мусор регулярно, но все безрезультатно. Улицы застроены, тротуары отсутствуют, дороги узкие, людей проживает много, это просто катастрофа", - сказала "Кавказскому узлу" помощница заместителя председателя городского собрания Сочи Надежда Теплова.

В Сочи вообще не решается мусорная проблема, считает член "Экологической Вахты по Северному Кавказу" Владимир Кимаев. "Решений никаких нет, кроме сбора денег с населения и повышения тарифов", - сказал он "Кавказскому узлу".

По словам Кимаева, он зафиксировал сотни свалок в национальном парке Сочи, которые неизвестные свозят и вываливают прямо на природе, при этом должной реакции со стороны проверяющих и правоохранительных органов на многочисленные заявления по этому поводу не было.

Оператор объясняет мусорный коллапс большим числом неучтенных потребителей

Монополистом услуг по вывозу мусора с контейнерных площадок за пределы Сочи является АО «Спецавтохозяйство по уборке города» ("САХ"), являющееся правопреемником одноименного МУП. На обслуживании организации 420 тысяч абонентов и 2690 контейнерных площадок, но неучтенных потребителей услуг значительно больше, рассказали "Кавказскому узлу" в организации.

"В Сочи очень много иногородних, которые приобрели жилье в новостройках в собственность, но не имеют постоянной регистрации на курорте. К примеру, человек может быть зарегистрирован в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске или Перми, а живет со своей семьей из пяти человек, тоже не зарегистрированных в Сочи, в новострое или самострое и пользуется муниципальной контейнерной площадкой и баками, рассчитанными, к примеру, на 300-400 человек. И таких неучтенных потребителей услуг "САХ" только на одной контейнерной площадке может быть в 20 раз больше, чем имеющих договорные отношения с "САХ". Поэтому площадка не может вместить все эти отходы от неучтенных производителей мусора. Образуются завалы, которые сотрудники "САХ" вынуждены вывозить в течение дня вместо одного раза в день по установленному графику", - рассказала "Кавказскому узла" руководитель договорного отдела по работе с физическими лицами «Спецавтохозяйства по уборке города» Зинаида Озерова.

По ее словам, разбор мусорных завалов является трудоемким процессом, поскольку мусор бросают не только в баки, а из-за их загруженности и рядом с ними. "Сюда же выносят крупногабаритную мебель, строительный мусор, старые холодильники, компьютеры, стиральные машины... За такой мусор потребители должны платить дополнительно, но никто этого не делает. Поэтому очистить территорию от крупногабаритного мусора, скапливающегося рядом с контейнерной площадкой, мы в состоянии только один раз в неделю, так как это огромные объемы, и первоочередной задачей у нас остается выполнение договорных обязанностей перед нашими клиентами, которые платят нам. Но среди таких много, кто вообще не платит по договору", - отметила она.

Она добавила, что ситуация сложная и в садовых некоммерческих товариществах, где люди не просто выращивают овощи, а строят многоквартирные и индивидуальные дома и живут там постоянно, при этом не оплачивают вывоз мусора. "Аналогичная ситуация с сочинцами, которые сдают жилье. Бывает, что в квартире зарегистрирован один человек и платит он по тарифу 231 рубль в месяц, а сдает жилье как хостел, в котором живут по 10-15 человек без регистрации и, следовательно, мусора производят в 10-15 раз больше", - пояснила Озерова.

Сотрудница организации добавила, что стоимость вывоза мусора для населения составляет 231-243 рубля в месяц, рассчитанных из нормы накопления мусора на человека в год около 4 кубометров отходов.

Помимо населения, есть проблемы с оплатой вывоза мусора организациями, указала руководитель договорного отдела по работе с юридическими лицами "САХ" Марина Черкасова. "У нас много предприятий на территории Сочи, которые не заключают с нами договора, и куда они девают свой мусор, остается только догадываться. Мы не можем обязать их заключить договор, но мы можем написать обращение в Роспотребнадзор или в Росприроднадзор, но все эти мероприятия проходят очень медленно, а город подвергается захламлению в том числе опасными отходами... Есть много магазинов, которые категорически отказываются от заключения договоров, уверяют, что у них нет мусора, хотя это ложь. Они просто сбрасывают свои отходы на площадки жителей многоквартирных домов, что тоже создает завалы", - рассказала Черкасова "Кавказскому узлу".

По ее словам, стоимость вывоза контейнера для юрлиц колеблется от 500 до 800 рублей в месяц.

Помимо "САХ", основным владельцем акций которого является муниципалитет, в Сочи действуют еще около двух десятков частных компаний, которые также занимаются вывозом мусора, отметила сотрудница АО.

Глава Сочи Анатолий Пахомов заявил "Кавказскому узлу", что власти ведут борьбу с появлением мусорных свалок в национальном парке. Он считает, что эта проблема связана с тем, что недобросовестные "мусорные компании" зарабатывают быстрые деньги, собирая мусор, но отправляя его не за пределы города, а складируя в лесной части курорта.

"Мы отслеживаем таких недобросовестных поставщиков коммунальных услуг. Мы подключаем полицию, жителей. Это долгий и трудоемкий процесс: поймать, возбудить дело, передать его в суд. Несколько примеров мы уже имеем. Работа в этом направлении ведется, и мы просим жителей сообщать в полицию о несанкционированных свалках, записывать номера машин, которые вываливают мусор на природные территории, загрязняя окружающую среду", - сказал Пахомов.