Начались продажи авиабилетов из Астрахани в Санкт-Петербург

20 августа 2018, 06:50

Авиакомпания "Нордавиа" с 14 сентября открывает прямое авиасообщение между Астраханью и Санкт-Петербургом.

В период с 14 сентября по 26 октября, то есть до окончания летнего расписания, будут осуществляться прямые авиарейсы из Астрахани в Санкт-Петербург и обратно.

Авиакомпания "Нордавиа" будет перевозить пассажиров дважды в неделю по понедельникам и пятницам на авиалайнерах Boeing-737, пишет 19 августа "Каспий-инфо".

Время вылета из Астрахани по понедельникам - 05.30 мск, по пятницам - 18.00 мск, из Санкт-Петербурга по понедельникам - 00.15 мск, по пятницам - 12.50 мск. Перелет продлится около трех с половиной часов, сообщают "Астраханские новости".

Стоимость перелета составит 6375 рублей по тарифу "Лайт", 7375 рублей по тарифу "Стандарт" и 17875 рублей по тарифу "Базовый", говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

В октябре стоимость билетов снизится до 4875 рублей за тариф "Лайт".

Ранее "Кавказский узел" также сообщал, что с сентября авиакомпания "Азимут" открывает авиарейсы из Краснодара и Ростова-на-Дону в Нижнекамск.