Строитель "Волгоград-Арены" провел пикет с требованием зарплаты

19 августа 2018, 23:53

В Волгограде сегодня прошел одиночный пикет строителя стадиона "Волгоград-Арена" Андрея Кузубова, который потребовал выплатить ему и его коллегам четырехмесячный долг по зарплате.

Как сообщал "Кавказский узел", строители стадиона "Волгоград-Арена" подали иски к подрядчику, заявив, что тот не выплатил им заработанные деньги, и пригрозили протестами. 6 августа суд принял решение в пользу строителя Вячеслава Сараева, а 8 августа - в пользу рабочего Андрея Кузубова. 10 августа суд постановил выплатить зарплату еще трем строителям "Волгоград-Арены".

Андрей Кузубов провел одиночный пикет с 15.00 до 16.00 мск напротив стадиона "Волгоград-Арена" в Центральном районе Волгограда. Электромонтажник, работавший на этом объекте с октября 2017 года по апрель 2018 года, потребовал выплатить ему зарплату за четыре месяца в размере 230 тысяч рублей. В руках Кузубов держал плакат, на котором было написано "Отдайте нашу зарплату".

"Мое требование одно – отдайте нашу зарплату, которую мы честно заработали при строительстве "Волгоград-Арены". Мне задолжали за четыре месяца 176 тысяч рублей. В исковом заявлении в суд я потребовал вернуть мне 230 тысяч рублей - с учетом отпускных и выплат за переработку. Суд мои требования удовлетворил в полном объеме (6 августа). Но денег мы до сих пор не видим. Поэтому обращаюсь и к представителям властей: верните наши деньги!" - рассказал о своих требованиях Кузубов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, трудности с взысканием долга по зарплате возникли потому, что фирма-работодатель зарегистрирована в Москве. "Я сам должен искать расчетный счет нашего работодателя. Надежд на помощь судебных приставов я не питаю. Они работают неоперативно, медленно", - заявил Кузубов.

Ранее Кузубов продемонстрировал корреспонденту "Кавказского узла" письменный ответ, полученный из Комитета по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу в Волгоградской области. В нем сказано, что в июне прокуратура Москвы, реагируя на его заявление, провела проверку ООО СК "Управление строительства-620". Руководителей организации привлекли к административной ответственности "по факту задержки выплаты заработной платы", а на руководителей завели уголовные дела, сказано в документе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Госинспекция по труду сообщила Кузубову, что в июле Арбитражный суд Москвы принял заявление о признании компании банкротом. "Требования работников, связанные с выплатой зарплаты, возникшие после принятия арбитражным судом заявления о банкротстве, подлежат удовлетворению во внеочередном порядке", - говорится в ответе Госинспекции по труду, копия которого также имеется в распоряжении "Кавказского узла".

По словам Андрея Кузубова, он требует от имени всех рабочих его бригады вернуть задолженность по зарплате. Пока в суды Волгограда с исками о взыскании задолженности по зарплате обратились семь из ста рабочих бригады электромонтажников.

Участник пикета заявил, что намерен и дальше проводить акции протеста. Провокаций во время акции не было. Полиция к пикету интереса не проявила, передает корреспондент "Кавказского узла".

Стадион "Волгоград-Арена" был построен специально к чемпионату мира по футболу в России, завершившемуся 15 июля. На строительстве стадиона были заняты около двух тысяч человек, в том числе волгоградцы, говорится в подготовленном на "Кавказском узле" материале "Волгоград: цена мундиаля".

Новости о подготовке и проведении чемпионата мира по футболу в России на юге страны "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Мундиаль 2018 на Кавказе".