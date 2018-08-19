Севший на мель в Астраханской области танкер продолжил маршрут

19 августа 2018, 11:12

Теплоход "Волгонефть-165", груженный 4,5 тысячи тонн дизельного топлива, снят с мели на Волге в Енотаевском районе, он направился по ранее намеченному маршруту в Грузию, сообщило МЧС.

Как информировал "Кавказский узел", 18 августа на Волге в Енотаевском районе сел на мель танкер, перевозящий более 4,5 тысячи тонн дизельного топлива в Грузию.

В 23.00 мск 18 августа судно, направлявшееся из Туркмении в Грузию, снято с мели и следует по маршруту, сообщает сегодня Главное управление МСЧ России по Астраханской области на своем сайте.

Для того чтобы снять теплоход с мели, судовладелец воспользовался буксиром из Волгограда, пробоин и утечки нефтепродуктов нет, из 11 человек, находящихся на судне, никто не пострадал, уточняется в сообщении.