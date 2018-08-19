19 августа 2018, 11:12

Севший на мель в Астраханской области танкер продолжил маршрут

Теплоход "Волгонефть-165", груженный 4,5 тысячи тонн дизельного топлива, снят с мели на Волге в Енотаевском районе, он направился по ранее намеченному маршруту в Грузию, сообщило МЧС.

Как информировал "Кавказский узел", 18 августа на Волге в Енотаевском районе сел на мель танкер, перевозящий более 4,5 тысячи тонн дизельного топлива в Грузию.

В 23.00 мск 18 августа судно, направлявшееся из Туркмении в Грузию, снято с мели и следует по маршруту, сообщает сегодня Главное управление МСЧ России по Астраханской области на своем сайте. 

Для того чтобы снять теплоход с мели, судовладелец воспользовался буксиром из Волгограда, пробоин и утечки нефтепродуктов нет, из 11 человек, находящихся на судне, никто не пострадал, уточняется в сообщении.

Примечание:

"Ледокол "Капитан Чечкин" освободил ото льда иранское судно на Каспии", "Экипаж следовавшего в Ростов-на-Дону сухогруза спасен у берегов Турции", "Сухогруз снят с мели у астраханского порта".

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