18 августа 2018, 18:27

Жительница Аргуна заподозрена в публикации нацистской символики

Административное дело возбуждено против жительницы Чечни после публикации в соцсети, сообщили сегодня в прокуратуре республики.

Соответствующую публикацию обнаружили сотрудники республиканской прокуратуры, мониторившие социальную сеть "ВКонтакте". "Подобные действия подпадают под определение части 1 статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей ответственность за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций. В отношении женщины накануне возбуждено дело по указанной статье КоАП", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель прокуратуры Чечни.

Он отметил, что подозреваемой грозит две тысячи рублей штрафа или до 15 суток административного ареста.

По словам сотрудника прокуратуры, нацистская символика редко становится поводом для возбуждения дел в Чечне. "Обычно пользователи у нас размещают ролики или песни экстремистского характера, в основном Муцураева, или же символику запрещенной ИГ*. Это наиболее распространенные вещи. Нацистская атрибутика у нас не в ходу", - пояснил он.

Тимур Муцураев известен в Чечне со времен первой военной кампании. В 2010 году более 20 песен Муцураева были признаны экстремистскими, их внесли в федеральный список запрещенных к распространению материалов. За распространение этих песен человек может быть привлечен к ответственности по ст.20.29 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в размере от 1000 до 3000 рублей либо административный арест сроком до 15 суток. При этом многие пользователи соцсетей не знают о запрете на подобные публикации, заявили ранее "Кавказскому узлу" местные наблюдатели.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 24 июля прокуратура Чечни возбудила административное дело в отношении жительницы Грозного, разместившей с соцсети символику организации "Исламское государство"*.

Комментариями подозреваемой или ее представителей относительно позиции прокуратуры "Кавказский узел" не располагает.

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Подозреваемый в подготовке теракта арестован в Ставрополе", "Жители Ставрополья осуждены за продажу гранат участникам атаки на РОВД", "Стало известно имя куратора обвиняемого в создании ячейки ИГ* в Карачаево-Черкесии".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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