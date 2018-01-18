18 января 2018, 15:20

Жители Ставрополья осуждены за продажу гранат участникам атаки на РОВД

Суд приговорил к лишению свободы трех жителей Ставрополья, признав их виновными в нападениях на финансовые учреждения и продаже боеприпасов участникам нападения на отдел полиции Новоселицкого района в 2016 году.

Как писал "Кавказский узел", 22 июля 2016 года стало известно о том, что Геннадию Демченко и Тимуру Шуанову предъявлены обвинения в пособничестве Зауру Акаеву, руководившему нападением на ОВД Новоселицкого района. По версии следствия, при подготовке к нападению Заур Акаев купил у Демченко и Шуанова восемь ручных гранат.

11 апреля 2016 года три человека напали на ОВД Новоселицкого района. Один из нападавших совершил самоподрыв, двое других были убиты. Они были опознаны как жители села Китаевское Заур Акаев, Рамазан Хайбулаев и Исай Абдулатипов. Следователи сочли, что нападением руководил Акаев, который хотел отомстить полицейским за привлечение его к уголовной ответственности.

Ставропольский краевой суд признал местных жителей Геннадия Демченко, Алексея Диденко и Тимура Шуанова виновными в разбойных нападениях и незаконном обороте оружия и боеприпасов, сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета.

В частности, суд согласился с версией следствия о том, что Демченко и Шуанов продали Акаеву боевые гранаты, которые были взорваны при нападении на отдел полиции.

"Также установлена причастность Демченко и Диденко к совершению ряда иных тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе трёх вооружённых нападений в составе банды в апреле 2016 года на кредитные организации города Ставрополя", - говорится в сообщении, размещенном на сайте СКР.

Геннадий Демченко приговорен к 20 годам колонии особого режима, Алексей Диденко к 17 годам колонии особого режима, а Тимур Шуанов - к 3,5 года колонии-поселения, уточнила пресс-служба комитета.

Примечание:

"Подозреваемые в налете на офис микрозаймов задержаны на Ставрополье", "Банкир обвинен в инсценировке ограбления банка в Анапе", "Банк в Гагре ограблен на 15,5 млн рублей".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram. Качественные фото для публикации нужно присылать именно через Telegram, с обязательной пометкой «Наилучшее качество». Видео также лучше отправлять через канал в Telegram. Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS.
Лента новостей

18 января 2018, 16:23

18 января 2018, 16:10

  • Жители Вольного аула обвинили власти в срыве договоренностей

    На собрании организации «Вольный аул» в Нальчике ее члены заявили, что продолжат борьбу за земельные участки, и высказались в поддержку руководителя Аслана Иритова. Участники собрания посетовали на нежелание чиновников поучаствовать в разговоре и рассказали, в какой ситуации оказались из-за спора о земле.

18 января 2018, 15:40

18 января 2018, 15:29

18 января 2018, 15:20

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей