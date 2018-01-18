Жители Ставрополья осуждены за продажу гранат участникам атаки на РОВД

18 января 2018, 15:20

Суд приговорил к лишению свободы трех жителей Ставрополья, признав их виновными в нападениях на финансовые учреждения и продаже боеприпасов участникам нападения на отдел полиции Новоселицкого района в 2016 году.

Как писал "Кавказский узел", 22 июля 2016 года стало известно о том, что Геннадию Демченко и Тимуру Шуанову предъявлены обвинения в пособничестве Зауру Акаеву, руководившему нападением на ОВД Новоселицкого района. По версии следствия, при подготовке к нападению Заур Акаев купил у Демченко и Шуанова восемь ручных гранат.

11 апреля 2016 года три человека напали на ОВД Новоселицкого района. Один из нападавших совершил самоподрыв, двое других были убиты. Они были опознаны как жители села Китаевское Заур Акаев, Рамазан Хайбулаев и Исай Абдулатипов. Следователи сочли, что нападением руководил Акаев, который хотел отомстить полицейским за привлечение его к уголовной ответственности.

Ставропольский краевой суд признал местных жителей Геннадия Демченко, Алексея Диденко и Тимура Шуанова виновными в разбойных нападениях и незаконном обороте оружия и боеприпасов, сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета.

В частности, суд согласился с версией следствия о том, что Демченко и Шуанов продали Акаеву боевые гранаты, которые были взорваны при нападении на отдел полиции.

"Также установлена причастность Демченко и Диденко к совершению ряда иных тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе трёх вооружённых нападений в составе банды в апреле 2016 года на кредитные организации города Ставрополя", - говорится в сообщении, размещенном на сайте СКР.

Геннадий Демченко приговорен к 20 годам колонии особого режима, Алексей Диденко к 17 годам колонии особого режима, а Тимур Шуанов - к 3,5 года колонии-поселения, уточнила пресс-служба комитета.