Владелец ресторана в Элисте потребовал наказать чиновников мэрии

18 августа 2018, 13:12

Сотрудники администрации Элисты огородили принадлежащий бизнесмену Олегу Хейчиеву ресторанный комплекс Royal Park. Арендатор ресторана Алдар Лиджиков называет действия администрации «рейдерским захватом». Хейчиев обратился к силовикам с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников горадминистрации.

В пятницу, 17 августа плавательный бассейн ресторана Royal Park возобновил свою работу «после вынужденного простоя с 30 июля, когда представители мэрии незаконно огородили земельный участок с бассейном и насосной станцией», сообщил корреспонденту «Кавказского узла» арендатор заведения Алдар Лиджиков.

Арендатор заявил о попытке рейдерского захвата

30 июля «сотрудники городской администрации» огораживали бассейн с 10 утра до двух часов ночи, «несмотря на то, что там было много детей». Об этом рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Светлана Лиджикова, мать Алдара Лиджикова,

«Наш охранник их не пустил, пояснив, что это частная территория. Тогда они обошли участок с бассейном, сломали наш забор, проникли внутрь и стали устанавливать свое ограждение. Я была возмущена и объявила о бесплатном посещении бассейна – думала, при скоплении народа ограду не станут возводить. Но их это не остановило», - сказала Лиджикова.

3 августа Элистинский городской суд принял сторону Олега Хейчиева, рассмотрев его ходатайство об обеспечительных мерах. Владелец ресторана просил суд признать незаконным распоряжение Минзема о передаче земельного участка комитету по делам молодежи и спорту администрации города и аннулировать регистрацию права этого комитета на земельный участок

В исполнительном листе Элистинского горсуда (копия есть в распоряжении «Кавказского узла») сказано: «Запретить администрации г. Элисты чинить препятствия Хейчиеву Олегу Басанговичу в пользовании принадлежащим ему имуществе, расположенном на земельном участке с… бассейном, зданием насосной; обязать осуществить демонтаж установленного ограждения».

По словам Лиджикова, он собирается выкупить у Хейчиева ресторан после того, «как будут улажены все вопросы по участку с бассейном». «У нас семейный бизнес. Де-юре арендатором Royal Park является моя сестра Тамара Эрднеева, но все дела мы ведет совместно – сестра, я и наша мама. В 2016 году мы договорились с Хейчиевым о сделке, но в течение двух лет Минзем отказывался передать нам участок в аренду, ссылаясь на то, что там проходит газовая труба высокого давления. Но это обстоятельство почему-то не помешало им передать участок в бессрочное пользование администрации Элисты», - заявил Алдар Лиджиков.

«В 2013 году Хейчиев купил ресторан вместе с этим участком, поскольку они были единым целым. Через какое-то время к нему пришли кадастровые инженеры, сказали, что была допущена кадастровая ошибка – оказывается, там проходит газовая труба, поэтому участок надо перемежевать. И перемежевали так, что отрезали бассейн и насосную станцию», - рассказал Лиджиков.

Впоследствии, добавил арендатор, они с Хейчиевым за свой счет провели новое межевание – «так, чтобы соблюсти все нормы, связанные с газовой трубой, и сохранить участок с бассейном».

«В министерстве земельных отношений сказали, что все, теперь они передадут нам участок. А 30 июля выяснилось, что еще в апреле они передали его комитету по делам молодежи и спорту. Нас никто об этом не уведомил. И это при том, что первоочередное право на приобретение этого участка принадлежит Хейчиеву, поскольку он является владельцем расположенных там построек», - добавил Лиджиков.

Действия представителей администрации города арендатор назвал «рейдерским захватом». Вместе с тем, он отметил, что после того, как суд 13 августа вынес определение в пользу Хейчиева, полиция «выгнала представителей мэрии», которые, по его словам, пытались препятствовать возобновлению работы бассейна.

Лиджиков сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что намерен «собрать предпринимателей, на которых были такие же накаты», чтобы составить коллективное письмо в адрес президента страны.

«Моя история – не единственная. Предприниматели пока молчат, пытаются по-своему решать вопросы. Но, я надеюсь, они подпишутся под этим обращением. Мы не собираемся никого подставлять. Добьемся сначала встречи с [главой Калмыкии Алексеем] Орловым. Выложим ему факты – может, он и не знает об этих историях. Будем добиваться, чтобы сняли с руководящих постов беспредельщиков. Если руководство республики нас не поддержит – будем обращаться дальше и голосовать уже за другую партию», - подытожил предприниматель.

Журналистка обвинила чиновников в применении силы

Ведущая телеканала «Хамдан» Нуране Атхаева заявила, что 15 августа ей повредили руку во время «потасовки с сотрудниками городской администрации» на территории Royal Park.

«Нам позвонили из ресторана – сказали, что им отключают воду, несмотря на запрет суда чинить препятствия их работе. Мы с оператором и руководителем проекта выехали на место. Сняли, взяли комментарии и уже собирались уезжать, когда в стороне бассейна послышался какой-то шум. Приходим туда, а там какие-то люди с инструментами – собирались ломать бассейн и постройки. Мы стали им говорить про решение суда, они нам ответили, что это их территория», - рассказала Атхаева корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, «пришлось вызвать полицию». «Эти люди стали убегать. Полиция их остановила. Приехали представители городской администрации. Один из них повредил мне руку, когда я снимала на телефон происходящее. Мне уже второй раз здесь выворачивают руку. То же самое было 30 июля, когда все началось. На этот раз я зафиксировала травму. Диагноз травматолога – ушиб левой кисти», - сообщила Нуране Атхаева. Копия медосвидетельствования имеется в распоряжении «Кавказского узла».

Юрист указал на нарушение прав хозяина ресторана

Владелец ресторана Олег Хейчиев воздержался от комментариев «Кавказскому узлу», при этом он предоставил копию своего заявления, направленного 2 августа на имя министра внутренних дел Калмыкии, прокурора республики и директора регионального управления ФСБ.

Хейчиев просит возбудить уголовное дело в отношении «руководителя комитета по делам молодежи и спорта администрации Элисты… и сотрудников министерства по земельным и имущественным отношениям» по признакам преступления, подпадающего под ст. 330 УК (самоуправство).

Юрист, согласившийся дать комментарий на условиях анонимности, также охарактеризовал действия чиновников как «самоуправство». По его словам, он знаком с ситуацией вокруг Royal Park, поскольку «консультировал семью Лиджиковых».

«Явное нарушение закона состоит в том, что территория бассейна была огорожена без судебного решения. Администрация города должна была подать иск против Хейчиева. Если бы суд вынес решение, что он должен освободить участок от своих строений и предоставить доступ к участку новым владельцам, то тогда они имели бы право огораживать. Но, согласно ч.1 статьи 39.20 Земельного кодекса, исключительное право на приобретение земельного участка имеет собственник имущества, сооружений, которые находятся на этом участке», - сказал собеседник «Кавказского узла».

Таким образом, подытожил юрист, «нормы закона нарушили как министерство по земельным и имущественным отношениям, так и администрация города».

Бизнес-омбудсмен Калмыкии Санал Улюмджиев заявил, что не владеет информацией о нарушении прав владельца ресторана Royal Park, поскольку к нему «никто не обращался».

«Когда права предпринимателей нарушаются, они к нам сами приходят. Из владельцев плавательного бассейна никто ко мне не обращался. Ну, раз не обращаются, я подумал, что там все в правовом поле происходит», - пояснил Улюмджиев корреспонденту «Кавказского узла».

8 августа «Кавказский узел» направил запросы на предоставление информации в министерство земельных и имущественных отношений Калмыкии и администрацию Элисты. В установленные законом сроки ответы на запросы в редакцию не поступили.