Разлученный с детьми гражданин Германии счел бесчеловечным решение сочинского суда

18 августа 2018, 11:35

Суд в Адлере не уведомил гражданина Германии Беньямина Кессера о заседании, на котором постановил оставить его четырех детей с матерью в России, и не дал ему возможности опровергнуть заявления истицы, заявила защита. Кессер направил апелляцию на решение суда, назвав вердикт суда "бесчеловечным".

Как писал "Кавказский узел", Беньямин Кессер обвинил свою супругу Александру в том, что она незаконно увезла их общих четверых детей в Сочи. 19 сентября 2017 года суд в Германии признал действия женщины незаконными. Она, в свою очередь, обвинила мужа в развратных действиях по отношению к одному из сыновей. Из-за ложного обвинения решение немецкого суда о передаче детей не исполняется, заявил Беньямин Кессер.

Беньямин Кессер 1 мая обратился на SMS-сервис "Кавказского узла". "Российской стороной нарушены права пятерых граждан Германии", - написал автор сообщения.

Суд принял сторону Александры Кессер

17 июля суд в Адлере удовлетворил заявление Александры Кессер и постановил оставить всех детей с ней. "Расторгнуть брак между супругами, определить место жительства их несовершеннолетних детей с матерью. Взыскивать с Кессера Беньямина в пользу Кессер Александры алименты на содержание четырех несовершеннолетних детей 75 888 (семьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей, с 22.02.2018 г. и до их совершеннолетия", - говорится в решении Адлерского суда, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Кессера не уведомили об этом суде, заявил адвокат Кессера Максим Щукин. "Я напомнил об этом судье на судебном заседании и просил его известить Кессера, отложить судебное заседание, чтобы дать ему возможность получить визу и участвовать в суде. Но судья не отреагировал на мое ходатайство", - рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Другой адвокат Кессера, Михаил Охрименко, отметил, что порядок уведомления иностранцев о суде прописан Гаагской конвенции 1965 года, к которой присоединилась и Россия. "Суд Сочи должен был послать свою повестку и материалы дела через государственные органы Германии, предварительно сделав перевод этих судебных документов на немецкий язык и заверив этот перевод печатью МИД России", - пояснил адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Заседание суда продолжалось всего 15 минут, отметил адвокат Максим Щукин. "В эти 15 минут вошло удаление судьи в совещательную комнату и оглашение судебного вердикта", - рассказал он.

По его словам, Александра Кессер заявила на суде, что к ней и к ее четырем детям плохо относятся в Германии, потому что они русские. Никаких доказательств этому не представила, отметил Максим Щукин. "Она также заявила, что требует 75 тысяч рублей в месяц с Беньямина на содержание детей в России. Почему именно 75 тысяч рублей, она пояснений не дала, а суд не стал выяснять и удовлетворил ее желание, что также является незаконным", - считает адвокат.

Суд не принял во внимание отказ следствия возбуждать дело против Кессера

Адвокат Максим Щукин добавил, что в суде принимали участие представители органов опеки и попечительства, которые приобщили к делу заявление Александры Кессер в Следственный комитет о сексуальных домогательствах к ее сыну. "Суд приобщил данное заявление, но лишил нас возможности приобщить отказ СКР в возбуждении уголовного дела против Кессера по данному факту ввиду отсутствия в действиях Беньямина состава преступления. Тем самым суд фактически лишил сторону ответчика права предоставлять какие-либо доказательства и опровержения заявлений со стороны истицы", - сообщил Щукин.

Беньямин Кессер рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что с 6 октября 2017 года российское следствие уже семь раз проводило в отношении него проверку по заявлениям супруги, и каждый раз в возбуждении уголовного дела было отказано за отсутствием состава преступления. "В последний раз следователи Адлера отказали в возбуждении уголовного дела в отношении меня 23 июля этого года и объявили дело закрытым", - сообщил он.

Кессер назвал разлучение с детьми бесчеловечным решением, в том числе по отношению к детям. "Если Александра решила жить в России, то это не значит, что так будет лучше детям, у которых в Германии сложившийся уклад жизни. Я надеюсь, что суд пересмотрит свое решение после моей апелляции и выслушает, наконец, меня и мои доводы, примет документы, доказывающие, что обвинения в мой адрес супруги не более чем ее домыслы. Я готов ради сохранения семьи и благополучия детей простить все оскорбления с ее стороны в мой адрес", - сказал он.

Беньямин Кессер обжаловал решение суда 16 августа, сообщил адвокат Михаил Охрименко.

Помощница судьи Адлерского суда Владимира Надраги Светлана Китаева подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что суд не вызывал Беньямина Кессера повесткой. "Эту функцию суд возложил на истицу", - заявила Китаева.

Руководитель органа опеки и попечительства Сочи Нонна Кардава, выступившая в суде на стороне Александры Кессер, признала, что не знакома с доводами ответчика. "Мы готовы пересмотреть этот вопрос и выслушать вторую сторону, но наше мнение не играет никакой роли в суде. Все происходит формально", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".