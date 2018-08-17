Жители Чечни рассказали о вынужденном посещении турнира с участием сына Кадырова

17 августа 2018, 23:43

Бюджетников принудили к посещению международного турнира по кикбоксингу в Грозном, который завершился победным для сына Рамзана Кадырова поединком, сообщили сегодня местные жители.

Чемпионат по профессиональному кикбоксингу прошел в спорт-холле "Колизей" в центре Грозного 16 августа. В состязаниях участвовали известные спортсмены из Турции, Польши, Нидерладов и Франции. Россию представляли бойцы чеченского клуба "Ахмат". Турнир завершился поединком между сыном главы Чечни Адамом Кадыровым и кикбоксером из Кабардино-Балкарии, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Глава Чечни Рамзан Кадыров заплатил 11-летнему кикбоксеру из Кабардино-Балкарии 100 тысяч рублей за проигрыш в поединке с его сыном. Пользователи соцсетей указали на разницу весовых категорий соперников, сыгравшую в пользу сына Кадырова. Ранее, в октябре 2016 года, участие сыновей Кадырова в турнире по смешанным единоборствам вылилось в скандал, подробнее о котором можно прочесть в материале "Кавказского узла" "Детские бои".

"Всего в рамках международного турнира по профессиональному кикбоксингу было проведено 16 боев. Главный бой вечера был между представлявшим клуб "Ахмат" Забитом Самедовым и французом Брайсом Гвидоном в весовой категории свыше 95 килограммов. Самедов победил по итогам трех раундов, одержав свою сотую победу. Новым чемпионом мира в супертяжелом весе стал Турпал Токаев, который в пятираундовом бою одолел польского спортсмена Матеуша Дишмала. Свой чемпионский пояс победитель вручил Рамзану Кадырову", - сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель министерства спорта Чечни.

В ведомстве отметили, что трибуны спорт-холла "Колизей", вмещающие пять тысяч человек, были заполнены полностью. Работники бюджетных организаций рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что их участие в турнире в качестве зрителей было вынужденным.

"Мы вчера до поздней ночи провели в "Колизее" на чемпионате по кикбоксингу. "Такое указание было от начальства. Каждый раз, когда случаются какие-то соревнования, мы изображаем зрителей. Сколько скажут человек направить на стадион, столько и отправляют. Я вообще не люблю ни футбол, ни тем более кикбоксинг, но приходится участвовать. Зачем создавать себе проблемы на работе?" - сказала сотрудница одного из республиканских ведомств Мадина.

"Колизей" и вправду был заполнен до отказа. Конечно, было много любителей боевых единоборств, но и бюджетники присутствовали заметно. Вообще, я не понимаю, зачем заставлять идти кого-то на соревнования, тем более женщин", - считает грозненец Лема.

По словам болельщиков, задолго до начала турнира "Колизей" был по периметру оцеплен силовиками. "При входе надо было пройти через металлодетектор, плюс еще тебя проверял сотрудник. Дежурили и женщины-полицейские, которые досматривали девушек. Пока турнир не завершился, территорию никому не давали покинуть", - рассказал другой житель Грозного, Шамиль.