Руководитель ингушского водоканала заподозрен в невыплате зарплаты

17 августа 2018, 01:33

Бывший руководитель "ИнгушрегионВодоканала" задолжал 332 работникам предприятия более 20,5 миллионов рублей зарплаты, сообщила Генеральная прокуратура России.

Прокуратурой установлено, что задолженность по зарплате и другим положенным по закону выплатам перед сотрудниками предприятия образовалась за период с 1 января по 31 июня.

Следственный отдел по Сунженскому району возбудил уголовное дело в отношении исполняющего обязанности директора "ИнгушрегионВодоканала" по статье о невыплате заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ч.2 ст.145.1 УК РФ), сообщила 16 августа Генеральная прокуратура России на своем сайте.

Отметим, что наказание, предусмотренное по этой статье, составляет до трех лет лишением свободы.

Комментариев относительно версии следствия от бывшего руководителя "ИнгушрегионВодоканала" или его представителей не поступало.

Как писал "Кавказский узел", глава ингушского водоканала был уволен на фоне жалоб местных жителей 2 июля. Работу директора ГУП "ИнгушрегионВодоканал" Муслима Дзейтова глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров раскритиковал из-за проблем с водоснабжением населенных пунктов в летнее время. МРСК Северного Кавказа сообщила о почти 115 миллионах рублей долга предприятия перед энергетиками.