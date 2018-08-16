Сотрудник полиции и машина скорой помощи возле офиса компании "Кингкоул". Фото Вячеслава Прудникова для "Кавказского узла"

16 августа 2018, 19:30

Число пострадавших на шахте в Зверево выросло до пяти

Пять человек пострадали и один погиб при взрыве на шахте "Обуховская" в городе Зверево Ростовской области, уточнил представитель МЧС.

Как информировал "Кавказский узел", источники в экстренных службах Ростовской области сообщили сегодня об одном погибшем и двоих пострадавших при взрыве на шахте "Обуховская" в городе Зверево. В момент детонации взрывчатого вещества горняки находились на глубине 400 метров, причины взрыва пока не установлены.

В момент взрыва в шахте находились шесть человек. Все пострадавшие горняки подняты на поверхность и доставлены в Центральную больницу Зверево, тело погибшего шахтера также поднято на поверхность, сообщил представитель областного управления МЧС.

"По уточненным данным, пять человек пострадали", - приводит слова сотрудника ведомства "Интерфакс-Юг".

Информация о состоянии пострадавших пока не уточняется. Врачи оказали пострадавшим горнякам первую помощь на месте, характер их травм станет известен позднее, после обследования в больнице, отметил со слов министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской ТАСС.

Шахта "Обуховская" входит в состав украинского энергохолдинга ДТЭК. Сегодняшний взрыв стал вторым с начала года смертельным инцидентом на шахтах холдинга в Ростовской области - утром 15 апреля на шахте "Дальняя" в Красносулинском районе Ростовской области произошло обрушение, в результате которого погиб проходчик.

В октябре 2012 года на шахте "Дальняя" также произошел трагический случай, при обрушении породы погиб горнорабочий очистного забоя. Шахта "Дальняя" действует в поселке Тополевый, говорится в справке "Кавказского узла" "Шахты Ростовской области: аварии и протесты". Там же собрана информация о протестах сотрудников четырех шахт и ряда предприятий обанкротившегося ООО "Кингкоул".

Новости о протестах шахтеров "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".

Примечание:

"Двое рабочих погибли при обвале стены на шахте близ Гуково", "Двое шахтеров после взрыва в Ткибули находятся в реанимации", "Директор шахты в Ростовской области заподозрен по делу о гибели рабочего".

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