Надпись на подъезде к проходной шахты "Обуховская". Фото Вячеслава Прудникова для "Кавказского узла".

16 августа 2018, 18:43

Трое рабочих стали жертвами взрыва на шахте в Ростовской области

Один человек погиб и двое ранены при взрыве на шахте "Обуховская" в городе Зверево Ростовской области.

Согласно информации спасателей, в шахте во время проходческих работ произошла детонация взрывчатого вещества.

Ранения получили трое рабочих, которые находились в момент взрыва на глубине 400 метров, для одного из них травмы оказались смертельными, сообщил сегодня со ссылкой на информированный источник "Интерфакс-Юг".

"Двоих пострадавших и [тело] погибшего подняли на поверхность", - приводит слова источника в экстренных службах Ростовской области ТАСС.

Источник отметил, что причины взрыва пока не установлены. Информация об инциденте поступила в МЧС в 16.50 мск, разрушений на шахте нет.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 сентября 2012 года работник шахты "Обуховская", находящейся около Зверево, погиб при работах по добыче и переработке горной породы. 19 апреля 2014 года в результате частичного обрушения породы, произошедшего на шахте "Обуховская", пострадал проходчик шахты, говорится в справке "Кавказского узла" "Шахты Ростовской области: аварии и протесты". Там же собрана информация о протестах сотрудников четырех шахт и ряда предприятий обанкротившегося ООО "Кингкоул". Новости о протестах шахтеров "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".

Примечание:

"Двое рабочих погибли при обвале стены на шахте близ Гуково", "Двое шахтеров после взрыва в Ткибули находятся в реанимации", "Директор шахты в Ростовской области заподозрен по делу о гибели рабочего".

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