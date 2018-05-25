Директор шахты в Ростовской области заподозрен по делу о гибели рабочего

25 мая 2018, 07:35

Рабочий погиб при обрушении горной породы на шахте в Ростовской области, ее гендиректор заподозрен в несоблюдении техники безопасности. Источник в правоохранительных органах сообщил, что гибель шахтера пытались скрыть.

По версии следствия, 21 мая в результате обрушения горной породы в шахте погиб 41-летний рабочий. Причиной инцидента в городе Шахты стало несоблюдение безопасности проведения горных работ, полагают следователи.

В отношении гендиректора шахты возбуждено дело по ч.2 ст. 216 УК России, он допрошен, сообщило 24 мая на своем сайте следственное управление СКР по Ростовской области.

Правоохранители узнали о смерти шахтера благодаря анонимному звонку, рассказал источник в правоохранительных органах. По его словам, 21 мая звонивший сообщил, что в одной из квартир в городе Шахты находится труп мужчины. Экспертиза установила, что этот человек умер, получив тупую закрытую травму груди, множественные переломы ребер и повреждение легких.

После этого оперативники допросили одного из коллег умершего, который рассказал, что его напарник погиб при обрушении породы в шахте. Мужчина признался, что по указанию начальства отвез тело погибшего к нему домой, со сылкой на источник информировало 24 мая 1Rnd.ru.

"Кавказский узел" не располагает комментариями руководства шахты и представителей подозреваемого относительно гибели рабочего.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 15 апреля на шахте "Дальняя" в Красносулинском районе Ростовской области произошло обрушение. Один человек погиб, еще 86 смогли выбраться. Возбуждено дело о нарушении безопасности горных работ.