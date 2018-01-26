26 января 2018, 22:05

Рабочий погиб на заводе в Ростове-на-Дону

Сорвавшееся с высоты оборудование убило копровщика на ростовском предприятии.

По данным следствия, тяжелый металлический шнек, который закрепляли сегодня на установке для забивания свай, сорвался с восьмиметровой высоты. В результате погиб 39-летний рабочий.

Ведется следственная проверка, говорится на сайте Следственного управления СКР по Ростовской области.

Инцидент произошел на территории завода "Балтика-Юг". Завод информировал фирму-подрядчика, в которой работал погибший, что все меры безопасности в ходе работ были соблюдены, передает информацию пресс-службы пивзавода "Южная Заря 1974" DonNews.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 13 сентября 2017 года бетонщик разбился, упав в шахту лифта строящейся многоэтажки в Ростове-на-Дону.

Примечание:

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