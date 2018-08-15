15 августа 2018, 18:32

Замдиректора заповедника в Карачаево-Черкесии заподозрен в мошенничестве

Заместитель руководителя биосферного заповедника оформил фиктивного работника, на имя которого были выплачены 240 тысяч рублей, сообщила прокуратура Карачаево-Черкесии.

Фиктивный сотрудник работал в котельной государственного заповедника с января 2017 по май 2018 года. В отношении замглавы заповедника возбуждено дело по статьям о служебном подлоге и мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

Уголовное преследование инициировано по материалам прокурорской проверки, проинформировало сегодня ведомство на своем сайте.

Следственное управление СКР по Карачаево-Черкесии к 18.00 мск не сообщило на своем сайте о возбуждении этого дела. На сайте заповедника к этому времени также не появилось информации об этом деле. Комментариями от подозреваемого или его представителей "Кавказский узел" не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 6 августа правоохранителям сдался офицер карачаево-черкесского МВД, обвиненный в крупном хищении из бюджета.

Примечание:

"Офицер МВД в Карачаево-Черкесии взят под стражу по обвинению во взяточничестве", "В Карачаево-Черкесии мошенники под видом соцработников обкрадывают пенсионеров", "Семь жителей Карачаево-Черкесии осуждены за получение крупной суммы маткапитала".

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