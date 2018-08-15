"Чернобыльцы" попросили Верховный суд Кабардино-Балкарии учесть решение ЕСПЧ

15 августа 2018, 05:42

Шестеро "чернобыльцев" обратились в Президиум Верховного совета Кабардино-Балкарии с жалобой после того, как суд ранее отказал им в выплате компенсаций. "Чернобыльцам" не помогло даже принятое ранее в их пользу решение ЕСПЧ, суд мотивировал отказ тем, что были нарушены сроки подачи заявления о пересмотре дела.

Как писал "Кавказский узел", в июле коллегия Верховного суда Кабардино-Балкарии по гражданским делам отказала шести ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС в отмене решений суда, по которым они лишены выплат компенсаций морального вреда.

7 ноября 2017 года Европейский суд по правам человека рассмотрел дело участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, пожаловавшихся на невыплату компенсаций морального вреда. В ЕСПЧ обращались более 100 человек. Евросуд счел законными судебные решения о выплате "чернобыльцам" компенсаций, которые затем были отменены Верховным судом Кабардино-Балкарии. 120 "чернобыльцев" из Кабардино-Балкарии потребовали пересмотра решений о компенсациях по вновь открывшимся обстоятельствам.

Шестеро "чернобыльцев" из Кабардино-Балкарии Василий Токарев, Хазрит Маргушев, Таймураз Матаров, Михаил Боттаев, Руслан Хацуков и Шамиль Уянаев обратились 13 августа с жалобой в Президиум Верховного суда Кабардино-Балкарии. Они попросили отменить определение судебной коллегии по гражданским делам ВС от 12 июля и разрешить вопрос по существу, передает корреспондент "Кавказского узла".

В определении Верховного суда Кабардино-Балкарии от 12 июля 2018 года в качестве основания для отказа в удовлетворении заявления "чернобыльцев" указано, что ими был пропущен срок подачи заявления, которое было подано с формулировкой "по вновь открывшимся обстоятельствам".

"Если в качестве нового обстоятельства указывается принятие постановления Европейским судом по правам человека, то установленный статьей 394 ГПК РФ (Гражданского процессуального кодекса) срок подачи заявления следует исчислять со дня, следующего за днем вступления в силу постановления ЕСПЧ, который определяется с учетом положений статей 28, 42 и 44 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - говорится в определении коллегии Верховного суда Кабардино-Балкарии.

Статьи с 19 по 51 (Раздел II) Конвенции о защите прав человека и основных свобод регулируют деятельность Европейского суда по правам человека.

Верховный суд сообщил, что Европейский суд по правам человека принял постановление по делу "чернобыльцев" 7 ноября 2017 года, и в тот же день оно вступило в законную силу, а значит, заявление о пересмотре решений суда могло быть подано в срок до 17 февраля 2018 года.

"Заявления Токаревым, Маргушевым, Матаровым, Боттаевым, Хацуковым и Уянаевым были поданы 28 апреля 2018 года. В связи с этим в удовлетворении жалобы им отказано", - говорится в определении коллегии Верховного суда.

Кроме того, Верховный суд Кабардино-Балкарии указывает, что "Европейский суд по правам человека, установив нарушение принципа правовой определенности российскими судами, тем не менее указал на отсутствие у заявителей права на компенсацию морального вреда".

"ЕСПЧ признал установленным, что решения судов об отказе в удовлетворении требований о взыскании компенсации морального вреда, как непредусмотренное российским законодательством, являются законными, что нарушение принципа правовой определенности не привело к нарушению прав заявителей на возмещение морального вреда", - говорится в определении коллегии ВС.

Василий Токарев, Хазрит Маргушев, Таймураз Матаров, Михаил Боттаев, Руслан Хацуков и Шамиль Уянаев в своем заявлении в Президиум Верховного суда отметили, что о постановлении ЕСПЧ они узнали только в январе 2018 года.

"То есть мы узнали, что вынесено некое решение. О сути решения мы фактически узнали лишь в феврале-марте 2018 года, что подтверждается датами выдачи доверенностей на представителя. Таким образом, считаем, что срок обращения в суд согласно ст.394 ГПК нами не пропущен", - говорится в жалобе "чернобыльцев".

Задержка была связана с переводом многостраничного текста решения ЕСПЧ, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" 14 августа представляющий интересы "чернобыльцев" адвокат Магомед Абубакаров.

"Перевод решения ЕСПЧ выполнялся долго, имело также место неточность перевода. Однако сроки мы не пропустили, ГПК предусматривает началом срока момент, когда заявителю стало известно о вновь открывшихся обстоятельствах", - сказал адвокат.

Он также не согласился с выводами коллегии Верховного суда о том, что ЕСПЧ не нашел нарушений прав заявителей на возмещение морального вреда.

"Данный вывод ЕСПЧ касается судебных издержек", - сказал адвокат.

По его словам, в своем обращении в ЕСПЧ "чернобыльцы", среди прочего, просили по пять тысяч евро на каждого в качестве компенсации за судебные расходы, в чем им было отказано. В решении ЕСПЧ сказано, что само признание нарушения права на справедливый суд является достаточной компенсацией.

По словам адвоката, к настоящему времени поданы иски в Верховный суд Кабардино-Балкарии от других групп "чернобыльцев", заявления которых также были рассмотрены ЕСПЧ.