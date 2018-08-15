Силовики отчитались о разминировании двух боеприпасов в Махачкале

15 августа 2018, 08:11

Найденные на улице Тахо-Годи и у поселка Тарки в Махачкале взрывные устройства обезврежены и переданы в МВД, сообщил представитель дагестанского управления Росгвардии.

Как писал "Кавказский узел", 13 августа улица Тахо-Годи в Махачкале была оцеплена для проверки подозрительного предмета, который нашли дети.

"Подростки искали магнитом затонувший в канале велосипед, но вместо него вытащили предмет, похожий на гранату, о чем сообщили в ближайший отдел полиции. Прибывшие на место сотрудники МВД оцепили район, где была обнаружена опасная находка, и вызвали взрывотехников ОМОН", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы дагестанского управления Росгвардии.

Улица Тахо-Годи находится на окраине города, где в основном располагается частный сектор из жилых домов, сообщает корреспондент "Кавказского узла". По данным сервиса "Яндекс. Карты", рядом с улицей Тахо-Годи находится канал имени Октябрьской революции. От него до администрации Махачкалы около 4,7 км.

По данным представителя Росгвардии, 13 августа в Махачкале у поселка Тарки было обнаружено еще одно взрывное устройство, которое лежало под камнем.

"Его заметил молодой мужчина, который и вызвал наряд полиции. По заявке МВД на место выехала инженерно-техническая группа ОМОН. По приезду росгвардейцы обследовали найденный предмет и идентифицировали его, как гранатометный выстрел", - пояснил он.



Найденные предметы осмотрены и переданы в МВД республики, уточнил сотрудник Росгвардии.

"Проводится экспертиза этих предметов. После нее будет принято процессуальное решение", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы МВД Дагестана.