Улица Тахо-Годи в Махачкале. Фото Абдулаhttp://mahachkala.dibi.ru/mahachkala/content/34593034

15 августа 2018, 08:11

Силовики отчитались о разминировании двух боеприпасов в Махачкале

Найденные на улице Тахо-Годи и у поселка Тарки в Махачкале взрывные устройства обезврежены и переданы в МВД, сообщил представитель дагестанского управления Росгвардии.

Как писал "Кавказский узел", 13 августа улица Тахо-Годи в Махачкале была оцеплена для проверки подозрительного предмета, который нашли дети.

"Подростки искали магнитом затонувший в канале велосипед, но вместо него вытащили предмет, похожий на гранату, о чем сообщили в ближайший отдел полиции. Прибывшие на место сотрудники МВД оцепили район, где была обнаружена опасная находка, и вызвали взрывотехников ОМОН", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы дагестанского управления Росгвардии.

Улица Тахо-Годи находится на окраине города, где в основном располагается частный сектор из жилых домов, сообщает корреспондент "Кавказского узла". По данным сервиса "Яндекс. Карты", рядом с улицей Тахо-Годи находится канал имени Октябрьской революции. От него до администрации Махачкалы около 4,7 км.

По данным представителя Росгвардии, 13 августа в Махачкале у поселка Тарки было обнаружено еще одно взрывное устройство, которое лежало под камнем.

"Его заметил молодой мужчина, который и вызвал наряд полиции. По заявке МВД на место выехала инженерно-техническая группа ОМОН. По приезду росгвардейцы обследовали найденный предмет и идентифицировали его, как гранатометный выстрел", - пояснил он.

Найденные предметы осмотрены и переданы в МВД республики, уточнил сотрудник Росгвардии.

"Проводится экспертиза этих предметов. После нее будет принято процессуальное решение", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы МВД Дагестана.

Примечание:

"Силовики объявили напавших на полицейских последними боевиками в Дагестане", "Махачкалинец задержан в Москве после угрозы взорвать самолет", "ИГ* взяло ответственность за подрыв могилы шейха Чиркейского".

Автор: Расул Магомедов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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