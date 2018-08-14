14 августа 2018, 00:09

Полицейские оцепили улицу в Махачкале

Улица Тахо-Годи в столице Дагестана оцеплена для проверки подозрительного предмета, сообщили в МВД.

По данным ведомства, 13 августа дети нашли подозрительный ржавый предмет в канале. Полицейские вызвали саперов из Росгвардии.

"В канале найден неустановленный предмет, ведется проверка", - процитировал источник в ГУ МВД по Дагестану "Регион online".

После информации о подозрительном предмете улица Тахо-Годи была перекрыта, написал со ссылкой на МВД по Дагестану "Черновик".

Сообщения об инциденте на официальном сайте МВД сегодня к 00.03 мск нет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в октябре 2017 года силовики за два дня нашли три бомбы в одном и том же здании в Махачкале. 4 октября район бывшего бондарного завода на проспекте Петра Первого был оцеплен, там были обезврежены два незавершенных взрывных устройства. 5 октября силовики нашли там еще одну бомбу.

Примечание:

"Подозреваемая в ложном минировании колледжей задержана в Дагестане", "Сообщение о бомбе в школе Махачкалы оказалось ложным", "Схрон боевиков найден в Дагестане".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

14 августа 2018, 09:59

14 августа 2018, 08:58

14 августа 2018, 08:18

  • Адвокат уточнил причину ареста Седы Дудуркаевой

    Арест в Стамбуле Седы Дудуркаевой, дочери бывшего главы миграционной службы по Чечне, вызван подозрениями в использовании фальшивого паспорта, а не в связях с сирийскими боевиками, сообщил ее адвокат.

14 августа 2018, 07:09

14 августа 2018, 06:06

  • Гособвинитель запросил восемь лет колонии для Абдулмалика Албагачиева

    В ходе прений в суде по делу Абдулмалика Албагачиева обвинитель не стал ссылаться на имеющиеся в деле признательные показания подсудимого, который сам отказался от них, объяснив, что подвергся пыткам. Защита в ответ заявила об отсутствии каких-либо законных доказательств причастности Абдулмалика Албагачиева к сирийским боевикам, а также к найденной у него силовиками "хаттабке".

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости