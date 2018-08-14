Полицейские оцепили улицу в Махачкале

14 августа 2018, 00:09

Улица Тахо-Годи в столице Дагестана оцеплена для проверки подозрительного предмета, сообщили в МВД.

По данным ведомства, 13 августа дети нашли подозрительный ржавый предмет в канале. Полицейские вызвали саперов из Росгвардии.

"В канале найден неустановленный предмет, ведется проверка", - процитировал источник в ГУ МВД по Дагестану "Регион online".

После информации о подозрительном предмете улица Тахо-Годи была перекрыта, написал со ссылкой на МВД по Дагестану "Черновик".

Сообщения об инциденте на официальном сайте МВД сегодня к 00.03 мск нет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в октябре 2017 года силовики за два дня нашли три бомбы в одном и том же здании в Махачкале. 4 октября район бывшего бондарного завода на проспекте Петра Первого был оцеплен, там были обезврежены два незавершенных взрывных устройства. 5 октября силовики нашли там еще одну бомбу.