14 августа 2018, 17:41

Заммэра Карачаевска объявлен в розыск

Первый заместитель мэра Карачаевска Алибек Каракетов заподозрен по делу о растрате 15,5 миллионов рублей при строительстве центра культурного развития.

По данным следствия, на счет администрации Карачаевского городского округа из федерального бюджета поступили 49 миллионов рублей, предназначенные для реализации госпрограммы "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы. Программа предполагала строительство центра культурного развития в Карачаевске.

Алибек Каракетов наделил Управление имущественных и земельных отношений городской администрации полномочиями на заключение муниципального контракта с подрядчиком. При этом он дал устное распоряжение о том, чтобы этим подрядчиком без проведения конкурса стала конкретная фирма, созданная всего за четыре дня до заключения контракта на сумму свыше 99 миллионов рублей. В результате этой фирме были переведены 15,5 миллиона рублей за невыполненные работы, сообщил сегодня старший помощник управления СКР по Карачаево-Черкесии Шуваев.

36-летний Каракетов, уже не занимающий пост заммэра, объявлен в розыск по делу о подстрекательстве к служебному подлогу и превышении должностных полномочий, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В апреле 2014 года, республиканская прокуратура заявила, что Алибек был назначен в сентябре 2013 года первым заместителем мэра Карачаевска, не оставив предпринимательской деятельности. В мэрии опровергли это.

На сайте администрации Карачаевского городского округа по состоянию на 17:40 мск нет комментариев относительно этого дела.

Центр культурного развития в Карачаевске начали строить в декабре 2015 года, сообщило 26 октября 2016 года РИА "Карачаево-Черкесия".

Примечание:

"Источник сообщил о выемке документов в Минфине Карачаево-Черкесии", "Задержаны заместители главы бюро медэкспертизы Дагестана", "Суд арестовал имущество и счета группы "Сумма" по делу братьев Магомедовых".

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