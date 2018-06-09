Суд арестовал имущество и счета группы «Сумма» по делу братьев Магомедовых

09 июня 2018, 10:23

Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на машины, квартиры и на долю в уставных капиталах юридических лиц в рамках уголовного дела совладельцев группы компаний "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедовых, сообщили сегодня в суде.

Как писал "Кавказский узел", Зиявудин Магомедов и его брат, бывший сенатор Магомед Магомедов, с 31 марта находятся в Москве под стражей. Им уже предъявлено обвинение в мошенничестве и организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств.

Источники в правоохранительных органах ранее сообщали, что братьям Магомедовым предъявлены обвинения в хищении 2,5 миллиарда рублей бюджетных средств.

О решении суда арестовать имущество и счета группы «Сумма», сообщила сегодня исполняющая обязанности пресс-секретаря Тверского суда Москвы Светлана Максимова.

«Суд по ходатайству следствия наложил обеспечительный арест на четыре машины, две квартиры и на долю в уставных капиталах юридических лиц в рамках уголовного дела в отношении братьев Магомедовых», - рассказала Светлана Максимова, слова которой приводит агентство городских новостей «Москва».

Большая часть постановлений об аресте имущества группы «Сумма» уже обжаловано, также со ссылкой на Максимову передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы также наложил обеспечительный арест на изъятые в ходе обысков у Магомедовых денежные средства в сумме более одного миллиона долларов, а также на банковские счета Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

Напомним, интерес к Зиявудину Магомедову возник у следователей после претензий налоговиков к Новороссийскому морскому торговому порту, который, по данным налоговой службы, в 2014-2015 годах не доплатил налогов на 6,95 миллиарда рублей.

Биографии Зиявудина Магомедова и Магомеда Магомедова опубликованы на "Кавказском узле" в разделе "Персоналии.