Создание агломерации напомнило об идее объединить Адыгею и Краснодарский край

15 августа 2018, 01:01

Создание Краснодарской агломерации, включающей в себя населенные пункты Адыгеи, поможет экономическому сотрудничеству регионов и решению транспортных проблем, считают эксперты. Однако, по их мнению, присоединение Адыгеи к Краснодарскому краю не будет поддержано населением и не нужно властям республики.

Как писал "Кавказский узел", в 2004 году губернатор Краснодарского края назвал объединение с Адыгеей экономически целесообразным. В 2005 году в поселках Яблоновский и Энем состоялись митинги, собравшие около 700 человек каждый. Митингующие требовали в том числе и объединения Адыгеи с Краснодарским краем. Однако против объединения Адыгеи и Краснодарского края выступили как политики и жители республики, так и черкесские организации в России и за рубежом, в частности Турции и Иордании. 21 апреля 2005 года в Адыгее прошел митинг противников объединения республики с Краснодарским краем. В феврале 2006 года глава Краснодарского края Александр Ткачев и президент Адыгеи Хазрет Совмен сделали заявление о намерении сохранить суверенитет обоих регионов.

Адыги (или черкесы) — общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. Адыги проживают в России в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье. Общая численность адыгов в России, согласно итогам переписи 2010 года, составляет 718 727 человек. Самым трагическим событием за весь период истории адыгских народов является русско-черкесская, или Кавказская война, длившаяся 101 год (с 1763 по 1864 год), которая поставила адыгские народы на грань полного исчезновения, говорится в справке "Адыги" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Адыгея и Краснодарский край договорились о реализации проектов

О формировании агломерации в ходе встречи 9 августа заявили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Новости об этой встрече были опубликованы на официальных сайтах Республики Адыгея и администрации Краснодарского края практически под одним и тем же названием.

"Адыгея, как и Краснодарский край, разработала Стратегию развития до 2030 года. Достижение заявленных целей во многом зависит от реализации совместных проектов. Один из ключевых – формирование Краснодарской агломерации. В ее состав войдут Краснодар с прилегающими муниципалитетами, а также Адыгейск, Тахтамукайский и Теучежский районы Республики Адыгея", - приводятся слова Кондратьева в сообщении "Кубань и Адыгея договорились о совместном участии в реализации Стратегии пространственного развития РФ".

При этом в сообщении на сайте Республики Адыгеи отсутствует формулировка "Краснодарская агломерация". "Стороны договорились о создании общей дорожной карты для решения задач, поставленных руководством государства в рамках Стратегии пространственного развития РФ", - отмечается в сообщении "Адыгея и Кубань договорились о совместном участии в реализации Стратегии пространственного развития РФ".

Согласно сообщениям, в рамках реализации проекта планируется строительство Яблоновского моста в 480 метров и двухуровневой развязки, которое позволит минимизировать проблему пробок.

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края на долгосрочный период была разработана в 2017 году, ее доработанный проект размещен 4 июля на сайте Минэкономразвития России. Согласно стратегии, в крае предусматривается создание нескольких агломераций, в том числе - Краснодарской. Создание агломерации, согласно документу, предусматривает "смену приоритетов в системе расселения и повышение роли и статуса малых населенных пунктов вокруг Краснодара", "формирование территории с высоким уровнем мобильности населения и логистики грузопотоков, скоростными экологически безопасными видами транспорта", "эффективное управление пространственным развитием агломерации, способствующее ее превращению в деловой, финансовый, научный, коммуникационный центр". Согласно оценкам, приведенным в проекте стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2030 года на сайте Минэкономразвития России, республика, несмотря на имеющийся туристических потенциал имеет низкую инвестиционную привлекательность. В документе отмечена необходимость развития региона в тесной связке с Краснодарским краем.

Зубаревич: создание агломерации принесет пользу жителям Адыгеи

Теоретически большие агломерации - это благо для экономики, а Краснодарский край и Адыгея просто констатировали уже имеющееся тесное экономическое сотрудничество, считает профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич.

"Большие агломерации формируются естественным путем. То, что делается в случае с Адыгеей и Краснодарским краем – это просто констатация факта агломерации. Адыгея на границе с Краснодарским краем и некоторые краснодарские торговые сети, сетевые гипермаркеты находятся в Адыгее, все рядом. Теперь они договорились о каком-то горизонтальном взаимодействии. То есть, это какие-то совместные проекты инфраструктурного развития. Это в целом хорошо, так как этот краешек Адыгеи экономически очень крепко привязан к Краснодару", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Наталья Зубаревич.

Если улучшится транспортное сообщение, улучшится дорожная сеть – все это будет только на благо. Для обычных людей – это, конечно, плюс

По ее словам, и до решения о создании агломерации территории Адыгеи, по факту, уже были ее частью. "Экономически - это правильное решение: не передавать территории, а абсолютно горизонтально сотрудничать. По факту эти территории - все равно часть агломерации, но теперь власти Адыгеи и Краснодарского края будут совместно решать определенные вопросы, инвестировать в инфраструктуру", - отметила она.

По мнению Зубаревич, для жителей Адыгеи это решение пойдет на пользу. "Для Республики Адыгеи – это хорошо. Люди из Адыгеи и так работают в Краснодарском крае. Если улучшится транспортное сообщение, улучшится дорожная сеть – все это будет только на благо. Людям же легче будет. То есть для обычных людей – это, конечно, плюс", - сказала Зубаревич.

Жители Адыгеи против объединения с Краснодарским краем

Экономическая интеграция и экономическое развитие Адыгеи, безусловно, положительный фактор, но жителям региона не хочется объединяться с Краснодарским краем, уверен общественный деятель Адам Богус.

"Это очевидный факт. Вопросы слияния уже поднимали несколько лет назад, когда президентом у нас был Хазрет Совмен. Все наши этнические общественные организации очень жестко выступили против этого, прошел съезд адыгейского народа, который однозначно жестко высказался против этой идеи. Совершенно очевидно, что экономическое развитие не предполагает каких-то обязательных политических и административных изменений. В экономике свои правила и ничего не мешает нам развиваться", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Адам Богус.

Экономическое взаимодействие с большим богатым краем, безусловно, положительно, и это все поддерживают, но политические переустройства категорически не нужны

По его мнению, жители Адыгеи будут против территориального слияния с Краснодарским краем. "Совершенно однозначно жители будут против. Какие-то отдельные лица, может быть, и захотят, но в целом, если говорить о политической позиции адыгов, как этноса, как этнического субъекта, конечно, люди против. В 1991-92 году, когда республика выходила из состава края, это было не стихийное явление - это был осознанный выбор, народ тысячами выходил на площадь, требовал этого от парламента. Это было очень четко выражено. С тех пор мнение не изменилось, а укрепилось", - уверен Богус.

По его словам, в последнее время поступает очень много тревожных симптомов, намекающих на планы объединения края и Адыгеи. "Структуры власти, которые находятся здесь в республике, ликвидированы и перенесены в край. По этому поводу мы выражали тревогу и озабоченность, обращались в различные органы власти. К примеру, из Адыгеи убрали таможенную республиканскую службу, что снизило доходы, которые поступают от таможенных сборов. Часть из них поступало в республиканский бюджет, по тем временам это 140 млн рублей, а по нынешним ценам это намного больше. Тяжело ездить в Краснодар и оформлять сделки по внешнеэкономическим операциям, а республика теряет экономически. Экономическое взаимодействие с большим богатым краем, безусловно, положительно, и это все поддерживают, но политические переустройства категорически не нужны", - подчеркнул Адам Богус.

Протестные настроения, особенно среди молодежи, есть. Есть понимание, что нельзя просто так взять и слить один субъект с другим

Население Адыгеи против территориального объединения и в случае необходимости выйдет на протесты, уверен председатель майкопской городской общественной организации "Адыгэ Хасэ" Заурбий Чундышко. "Народ Адыгеи, конечно же, выйдет на улицу, если будут четкие признаки желания присоединить республику к Краснодарскому краю. Протестные настроения, особенно среди молодежи, есть. Есть понимание, что нельзя просто так взять и слить один субъект с другим", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Заурбий Чундышко.

Однако, по его словам, власти республики заверили, что нет планов присоединения к Краснодарскому краю. "Взаимодействие двух регионов – это хорошо. По моей информации, глава республики говорил, что это только экономическое сотрудничество. Но теоретически слияние возможно. Если федеральные структуры захотят этого, они не будут спрашивать у народа. Однако им это сейчас не нужно", - уверен Чундышко.

Сохт: объединение невыгодно властям Адыгеи и Краснодарского края

Возможность территориального объединения Адыгеи и Краснодарского края исключена, так как не нужна ни жителям, ни властям регионов, заявил заместитель председателя общественной организации "Адыге Хасэ" Краснодарского края Аскер Сохт.

Проблемы, которые есть в Адыгее, не нужны чиновникам Краснодарского края

"Проблемы, которые есть в Адыгее, не нужны чиновникам Краснодарского края. Взваливать на себя решения национальной проблематики краевые власти не будут. Речь идет исключительно об экономическом сотрудничестве. Власти края и Адыгеи намерены объединить усилия, чтобы решить кое-какие экономические и инфраструктурные проблемы. Надо понимать, что основные магистрали в направлении городов Сочи и Новороссийск, которые являются важнейшими портами черноморского побережья, проходят через Краснодар и районы Адыгеи. Поэтому я усматриваю в этом исключительно экономическую составляющую", - уверен Сохт.

По его мнению, присоединения не хотят также власти Адыгеи. "Нет никакого желания у властей Адыгеи для самоликвидации. Об этом не может быть и речи", - уверен он.

Кусова-Чухо: объединение возможно при правильной политике Краснодарского края

В Адыгее, скорее всего, не будут никаких протестов, если через несколько лет вслед за экономической интеграцией Адыгея потеряет статус республики. Однако для безболезненного объединения Краснодарский край должен проводить грамотную национальную политику, считает руководитель Центра этнопроблематики в СМИ и межконфессиональных исследований при Союзе журналистов России, культуролог и журналистка Сулиета Кусова-Чухо.

Сегодня адыги обескровлены в плане общественного представительства собственных проблем

"Адыгея - пример того, как можно уничтожить государственность, которая призвана сохранять национальную идентичность. В Адыгее, скорее всего, не будут никаких протестов, так как в республике просматривается ослабление общественных институтов. Сегодня адыги обескровлены в плане общественного представительства собственных проблем", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Сулиета Кусова-Чухо.

По ее словам, многие активные адыги покинули республики в силу экономических проблем. "Практически сегодня в Адыгее некому противиться возможному территориальному объединению", - отметила она.

При этом, по ее мнению, возможное объединение Адыгеи и Краснодарского края может пойти на пользу республике.

Вот от моего аула Афибсиба до Краснодара 15-20 минут. Практически вся жизнь шапсугских аулов проходит в крае

"Территориально мы расположены так, что часть адыгов живут и работают в Краснодаре. Если будет здравая политика экономически сильного Краснодарского края, то на самом деле это даже на пользу пойдет Адыгее. Вот от моего аула Афибсиба до Краснодара 15-20 минут. Практически вся жизнь шапсугских аулов проходит в крае", - рассказала Сулиета Кусова-Чухо.

При этом она отмечает, что Краснодарскому краю следует проводить иную национальную политику, чтобы не вызвать негативную реакцию адыгской молодежи. "Главный вопрос – как себя поведет Краснодарский край. Если он продолжит [нынешнюю политику], то это спровоцирует протест молодых адыгов, у которых очень развиты национальные чувства", - уверена Кусова-Чухо.

Она также добавила, что современная Адыгея не обладает механизмами защиты культуры адыгов, ее защита держится не на властях, а на отдельных личностях.