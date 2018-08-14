Житель Ингушетии Албагачиев получил срок вопреки жалобе на пытки

14 августа 2018, 11:12

Суд приговорил сегодня жителя Ингушетии Абдулмалика Албагачиева к девяти годам колонии, признав его участником конфликта в Сирии. Родственники намерены обжаловать приговор.

Как писал "Кавказский узел", 13 августа гособвинитель запросил восемь лет колонии для Абдулмалика Албагачиева. При этом прокурор не стал ссылаться на имеющиеся в деле признательные показания подсудимого, который сам отказался от них, объяснив, что подвергся пыткам. Защита в ответ заявила об отсутствии доказательств причастности Албагачиева к сирийским боевикам, а также к найденной у него "хаттабке".

Житель Ингушетии Абдулмалик Албагачиев был обвинен в том, что с января 2015 года воевал в Сирии против правительственных войск. По версии следствия, в марте того же года он вернулся в Россию и хранил самодельное взрывное устройство "хаттабку", которую в феврале 2017 года обнаружили сотрудники правоохранительных органов. Адвокат назвал обвинение "плодом фантазии".

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес сегодня приговор Абдулмалику Албагачиеву. Путем частичного сложения наказаний Албагачиев был приговорен к девяти годам колонии общего режима, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании.

Адвокат Албагачиева Муса Тхаматханов не присутствовал при вынесении приговора. Родственники осужденного заявили о намерении обжаловать приговор в Верховном суде России. "Как можно быть довольным приговором, если посадили невиновного человека? Конечно, мы будем обжаловать!" - сказал корреспонденту "Кавказского узла" дядя осуждённого Исмаил Манкиев.

Прокурор Тамерлан Мержоев отказался прокомментировать корреспонденту "Кавказского узла" решение суда и быстро вышел из зала заседаний.

Напомним, что 11 мая родственники Албагачиева добились возбуждения дела в отношении сотрудников ингушского центра "Э" после заявления о пытках Албагачиева, а 12 июля прокурорская проверка подтвердила факт пыток Албагачиева. Следствие по делу о пытках продлено до 7 октября.