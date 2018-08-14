Азербайджан насчитал 88 обстрелов в зоне конфликта

14 августа 2018, 09:59

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 13 августа Азербайджан заявил о 79 обстрелах своих позиций на линии соприкосновения войск, а днем ранее, 12 августа, о 86 обстрелах. Минобороны Нагорного Карабаха в еженедельной сводке сообщило о 200 обстрелах со стороны Азербайджана с 5 по 11 августа.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии, но противостояние так и не было остановлено, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта не прекращались ни на сутки, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной "Кавказским узлом".

Позиции азербайджанской армии в селах Кохнегышлаг, Кемерли, Джафарли, Агдам и Заманлы, а также на безымянных высотах были обстреляны за сутки 88 раз, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Обстрелы велись с позиций, расположенных на территории Армении и "близ оккупированных сел", говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это сообщение.

Новости из зоны карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".