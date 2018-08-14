Построение в азербайджанской армии. Фото https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?gid=23840

14 августа 2018, 09:59

Азербайджан насчитал 88 обстрелов в зоне конфликта

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 13 августа Азербайджан заявил о 79 обстрелах своих позиций на линии соприкосновения войск, а днем ранее, 12 августа, о 86 обстрелах. Минобороны Нагорного Карабаха в еженедельной сводке сообщило о 200 обстрелах со стороны Азербайджана с 5 по 11 августа.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии, но противостояние так и не было остановлено, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта не прекращались ни на сутки, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной "Кавказским узлом".

Позиции азербайджанской армии в селах Кохнегышлаг, Кемерли, Джафарли, Агдам и Заманлы, а также на безымянных высотах были обстреляны за сутки 88 раз, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Обстрелы велись с позиций, расположенных на территории Армении и "близ оккупированных сел", говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это сообщение.

Новости из зоны карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 200 обстрелах за неделю", "Россия будет активным посредником в карабахском урегулировании, считают аналитики в Баку", "Армянские политологи: Саргсян и Алиев заложили основу для возвращения за стол переговоров".

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