Конвенция о правовом статусе Каспия не сняла для Баку противоречия на море

14 августа 2018, 08:58

Подписание Конвенции о правовом статусе Каспия в целом отвечает интересам Азербайджана. Однако документ не снял всех противоречий на море и у Баку остаются разногласия по разграничению дна с Ираном и Туркменистаном, считают опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские эксперты.

Как писал "Кавказский узел", 12 августа на пятом Каспийском саммите президенты России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Основная площадь Каспия после подписания документа останется в общем пользовании, а дно и недра будут поделены между странами. Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов будут согласованы всеми сторонами. Эксперты назвали важным в конвенции то, что все вышеназванные принципы становятся обязательными для исполнения.

Владимир Путин назвал саммит стран "Каспийской пятерки" встречей с эпохальным значением. "Важно, что конвенция четко регламентирует вопросы необходимых разграничений, режимов судоходства и рыболовства, фиксирует принципы военно-политического взаимодействия стран, гарантирует использование Каспия исключительно в мирных целях и неприсутствие на море вооруженных сил внерегиональных держав", - заявил он.

По мнению члена Комитета парламента Азербайджана по международным отношениям, политолога Расима Мусабекова, подписанная конвенция не решила всех проблем, однако создала правовую базу для их урегулирования.

И эта юридическая основа разработана в той форме, которую предлагали Азербайджан, Казахстан и Россия, сказал корреспонденту «Кавказского узла» Мусабеков. Туркменистан и Иран же выступали с противоположных позиций, которые шли вразрез с подходами Азербайджана.

«Иран предлагал разделить море на пять частей – по 20 процентов каждой прибрежной стране. Притязания Ирана доходили до берегов Азербайджана и создавали вероятность конфликтов. С Туркменистаном у Азербайджана тоже были проблемы. Пока Каспий не поделили на секторы. Однако абсурдная идея Ирана разделения моря поровну между всеми сторонами отправлена в архив. Также с повестки сошло предложение Туркменистана по проведению срединной линии по меридиану. Разделение пройдет по модифицированной срединной линии – принципу, по которому делимитировали дно между собой Азербайджан, Казахстан и Россия», - сказал Мусабеков.

По его мнению, определение правовой базы было очень важно для Азербайджана, поскольку сохранение напряженности в море не отвечало интересам Баку.

«У Азербайджана на море есть установки, инфраструктура, а у Ирана нет. А там, где есть риски, туда привлечь инвестиции сложно. Подписание конвенции можно отнести в актив Азербайджана», - считает эксперт.

Однако по мнению независимого эксперта, бывшего депутата парламента Азербайджана Назима Бейдемирли, главным бенефициаром от подписания Конвенции стала России.

«Все получилось, как хотела Россия. Она добилась сохранения на море военных флотов, хотя и Каспий закрытый бассейн и его провозгласили пространством мира. Кроме того, Россия добилась фиксация не присутствия на море внерегиональных сил. То есть конвенция сохраняет и усиливает гегемонию РФ на Каспии. Военные корабли России в любой момент могут угрожать другим прибрежным странам», - сказал Бейдемирли корреспонденту «Кавказского узла».

С другой стороны, продолжил он, Россия, решив со своими соседями вопрос о разграничении дна и недр Каспия, не поддержала этот принцип в южной части моря. «Для Азербайджана вопрос о делимитации дна так и остался открытым и предстоит сложный процесс согласований с Ираном и Туркменистаном», - считает эксперт.

Глава Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан считает позитивным сам факт подписания Конвенции.

«Два десятка лет назад стороны договорились о выработке правового статуса Каспия, но тогда еще не было ясным, как будет называть этот документ, каковые его будут принципы. Но при этом, все стороны признали, на Каспии больше не действовала ни одна правоприменительная норма из действующих документов международного права, касающихся как регламентации деятельности на морях, так и пограничных озерах", - сказал Шабан корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, отсутствие правового регулирования на практике создавало определенные сложности. "В июле 2001 года это едва не привело к конфликту между Азербайджаном и Ираном на юге Каспия. Тогда иранский военный корабль атаковал азербайджанское исследовательское судно, которое вело работы в рамках проекта по совместной разведке с международным консорциумом с участием BP на перспективной структуре «Араз-Алов-Шарг» на южной части Каспия. Другие стороны также периодически ставили под сомнение легитимность нефтегазовых разработок Азербайджана. Так, в 2009 году Туркменистан даже грозился обратиться в международный экономический суд из-за разработки Азербайджаном месторождения «Азери»", - напомнил эксперт.

Теперь же, с принятием конвенции снимаются сомнения о легитимности эксплуатации Азербайджаном, по крайней мере, уже разрабатываемых им месторождений, подчеркнул Шабан.

Вместе с тем, по словам Шабана, Конвенция не вносит полной ясности в вопрос о размежевании дна. «B ней лишь сказано, что "разграничение дна и недр Каспийского моря на сектора осуществляется по договоренности сопредельных и противолежащих государств с учетом общепризнанных принципов и норм права", - отметил Шабан.

Он выразил сомнение в то, что Азербайджан и Иран договорятся по разграничению дня моря в обозримом будущем. «Тегеран, столкнувшийся с международным давлением, всегда будет использовать данный вопрос для торга с Западом, поскольку основными партнерами Азербайджана Каспии являются американские и европейские компании», - полагает эксперт.

Ранее были сложности с определением статуса Каспия в качестве озера или моря, поскольку эти водные объекты регулируются разными положениями международного права. Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ Андрей Грозин назвал конвенцию "уникальным документом". По его словам, страны "Каспийской пятерки" создают "некий гибрид", нечто среднее между морским делением с выделением шельфа, свободной экономической зоны, рыболовной зоны.

В то же время, между Азербайджаном и Туркменистаном также остаются разногласия по вопросу спорного месторождения «Кяпаз» (в туркменской версии «Сардар») и это остается камнем преткновения в разграничении дна между двумя странами. Однако, как полагает Шабан, данный вопрос не будет мешать двусторонним отношениям, поскольку запасы на этом месторождении не велики.

По его словам, Россия и Казахстан уже создали прецеденты решения вопросов пограничных месторождений. Они договорились их совместно использовать, заметил Шабан..

Он также обратил внимание на отражение в Конвенции спорного вопроса о строительстве транскаспийских трубопроводов. За этот пункт вступали Азербайджан и Туркменистан, против – Россия и Иран.

«В Конвенции ясно прописано, что страны могут прокладывать по дну Каспийского моря трубопроводы, причем для этого требуется согласование только с той стороной, через сектор которой он пройдет. Соседей лишь необходимо уведомить о маршрутах прокладки трубопровода», - продолжил Шабан.

Таким образом, добавил эксперт, формально это открывает возможности для строительства Транскаспийского газопровода из Туркменистана в Азербайджан или Транскаспийского нефтепровода из Казахстана в Азербайджан.

«Однако согласно российским источникам, вместе с Конвенцией был подписан протокол по процедуре оценки воздействия проектов на окружающую среду. По документу для строительства трубопроводов по дну Каспия нужно согласие всех прибрежных государств. А это означает, что Россия и Иран получат инструмент, который позволит как минимум задержать возможное строительство трубопровода в направлении Азербайджана», - продолжил Шабан.

Напомним, что на IV Каспийском саммите в сентябре 2014 года президенты России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении впервые зафиксировали будущие договоренности по статусу Каспия. Тогда большую часть Каспия решено было оставить в общем пользовании.