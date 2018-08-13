Открыта продажа билетов на авиарейсы из Краснодара в турецкий Самсун

13 августа 2018, 07:44

Авиакомпания Utair запускает со 2 сентября прямые авиарейсы из Краснодара в турецкий курортный город Самсун.

Полеты из аэропорта Краснодара в Самсун будут выполняться по пятницам и воскресеньям на самолетах ATR-72.

Вылет самолета из Краснодара - в 19.00 мск, прилет в Самсун - в 20.40 мск, вылет в обратном направлении - в 22.10 мск, прилет в Краснодар - в 23.50 мск, пишет "Живая Кубань".

Стоимость перелета составляет 5698 рублей по тарифу "Лайт", 7903 рубля по тарифу "Стандарт" и 10108 рублей по тарифу "Гибкий", сообщается на сайте авиакомпании Utair.

Как сообщал "Кавказский узел", в 2015 году произошло обострение отношений между Россией и Турцией после того, как в ноябре российский бомбардировщик Су-24 из состава авиагруппы в Сирии атаковали два истребителя F-16 ВВС Турции. С 1 января 2015 года Россия приостановила действие безвизового режима с Турцией. Летом 2016 года отношения нормализовались, но 16 июля 2016 года турецкие военные предприняли попытку вооруженного переворота в стране, в связи с чем был введен запрет на чартерное сообщение, снятый в сентябре 2017 года.