Жители Сочи потребовали от властей принять меры из-за гибели зеленых насаждений

12 августа 2018, 02:19

Зеленые насаждения в Сочи уничтожаются гусеницами, поражены деревья даже в центре курорта, сообщили местные жители. По мнению экологов, поврежденные вредителями деревья уже не спасти. Городские власти уничтожают насекомых на муниципальных землях, тогда как борьбой с вредителями во дворах многоквартирных домов должны заниматься управляющие компании или ТСЖ, а во дворах частных домов - собственники, заявил представитель мэрии.

Сообщение об уничтожении зеленых насаждений в Сочи пришло на sms-сервис "Кавказского узла" 11 августа в 19.48. "Вместо зелени в разгар сезона стоят мертвые деревья с обглоданными листьями, а на голову падают жирные гусеницы", - написали авторы сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Корреспондент "Кавказского узла" прошла по центральным улицам Сочи Цветному бульвару, Гагарина, Чайковского, Донской и другим, многие лиственные породы деревьев частично или полностью утратили листву из-за гусениц.

"Я живу на Цветном бульваре в многоквартирном доме. Стала замечать в начале августа нашествие на растения... насекомых, которые объедают листву, превращая ее в пыль... Если в начале августа были объедены только небольшие участки деревьев, то сегодня (11 августа) я обнаружила, что они объедены все или наполовину. От дерева остается паутина. Эта паутина вместе с гусеницами свисает и падает на дорогу. Это ужасное зрелище", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Сочи, автор сообщения Ева Ильина.

Житель улицы Гагарина Сергей Павлова рассказал, что звонил на "горячую линию" мэрии, но там ему ответили, что спасать деревья, произрастающие возле многоквартирных домов, должны их жильцы или управляющие компании.

"Мэрия, дескать, занимается только муниципальными территориями и улицами. Но я не видел не одной муниципальной улицы, которая не была бы не поражена этим насекомыми, которые жрут все подряд и очень быстро", - сказал мужчины корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Ирины Ивановой, растения уничтожаются гусеницами очень быстро.

"Вчера (10 августа) я шла на работу в восемь утра, и дерево яблони было объедено наполовину. По возвращении домой вечером, через восемь часов, я увидела, что гусеницы съели уже всю листву на яблоне. Выживут ли такие деревья? Никакой информации вообще нет, как бороться", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

При этом она отметила, что гусеницы "не разбирают, где частные, а где муниципальные территории".

Деревья во дворах многоквартирных домов должны обрабатывать управляющие компании или ТСЖ

Директор Департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации города Сочи Андрей Платонов подтвердил, что отмечается нашествие на город американской белой бабочки.

"Со стороны мэрии принимаются все необходимые меры по борьбе с этим вредителем. Зоны ответственности разделены. За муниципальные улицы отвечает муниципалитет и его районные службы заказчика, которые нанимают подрядные организации и за счет муниципалитета оплачивают их работу. Что касается многоквартирных домов, то там должны обрабатывать деревья ядохимикатами управляющие компании или ТСЖ (товарищества собственников жилья). А если это частные домовладения, то ответственность лежит на собственниках земельных участков на которых произрастают растения", - рассказал Платонов корреспонденту "Кавказского узла".

Чиновник считает, что "нет причин для беспокойства, а пораженные деревья можно спасти и они опять будут зелеными".

Впервые деревья в Сочи были атакованы американской белой бабочкой в 2003 году, затем - в 2015 году, сообщает "Россия-Кубань".

Граждане не обладают навыки по обработке зеленых насаждений ядохимикатами

По словам лидера общественного Экологического совета Сочи, кандидата сельскохозяйственных наук Владимира Остапука, зелеными даже пораженные лишь наполовину деревья уже не будут.

"Это ситуация ЧС... Мы очень быстро и навсегда потеряли из-за вредителей и бездействия: тисово-самшитовую рощу, редкие виды пальм, каштаны, платаны. Теперь навсегда теряем 230 видов зеленых насаждений курорта, которые поразила американская белая бабочка - карантинный вредитель. Карантинный, это значит завезенный, не имеющий биологических врагов и сильно размножающийся. При таких погодных условиях, как в Сочи, мы рискуем получит за сезон пять генераций этой бабочки, и тогда можно будет говорить о полной гибели зеленых насаждений Сочи. С учетом того, что не только американская белая бабочка и ее генерации атаковали Сочи, но и другие карантинные вредители", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Владимир Остапук обратился в 2015 году к руководству страны с требованием ввести в Сочи режим чрезвычайной экологической ситуации. По его словам, в период подготовки к Олимпиаде в город было завезено 20 видов насекомых-вредителей, уничтожающих зеленые насаждения. В частности, речь о бабочке самшитовой огневке, которая питается листьями самшита.

Владимир Остапук считает, что "подрядные организации не имеют ресурсов и знаний, чтобы вести борьбу с карантинными вредителями".

"Так же в мэрии нет ответственных, с кого можно было бы спросить за полную разруху и уничтожение зеленых насаждений, как застройкой курорта, так и биологическими вредителями", - заявил он.

При этом Остапук возмутился в связи с разграничением зон ответственности между муниципалитетом и гражданами.

"Это не правильно. Граждане не обладают знаниями и навыками по обработке зеленых насаждений. Если они и сделают это обработку, не факт, что она будет эффективна и правильна. Люди не знают, что покупать, как разводить, как опрыскивать. Должны работать специалисты, а не просто подрядные организации, которые сегодня есть, а завтра их нет, и за которыми нет общественного контроля", - сказал он.

Координатор общественного движения "За Сочи" Елена Негоруца отметила отсутствие общественного контроля над борьбой, которую ведут фирмы-подрядчики с насекомыми-вредителями.

"Нам в службах заказчиках сообщают, что мероприятия по уничтожению вредителей проведены. Но как тогда объяснить, что гусеницы продолжают уничтожать деревья и размножаться? То ли не тем поливают фирмы-подрядчики, то ли не достаточно поливают, то ли этот полив ядохимикатами начался слишком поздно и не своевременно", - заявила Негоруца корреспонденту "Кавказского узла".

Председатель секции зеленых насаждений курорта Общественного экологического совета при главе города Александр Зюзин назвал начатую борьбу с карантинными вредителями "запоздалым явлением".

"Спасти растения, которые гусеницы поразили полностью или уже наполовину, не получится. Городу нужны грамотные специалисты, программа по спасению и воссозданию зеленых насаждений, по контролю за всеми мероприятиями по уходу за насаждениями... Если этого нет - а этого нет - то вся борьба бесполезна. Мы потеряли гектары леса: дубов, каштана, самшита. Сейчас мы теряем городские деревья без действенных мер, хотя они есть, но не применяются", - сказал Зюзин корреспонденту "Кавказского узла".

И местные жители, и приезжие относятся к деревьям варварски

Представитель фирмы-подрядчика Рауль Асланян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что обработку деревьев специалисты стараются делать рано утром, пока на улицах мало людей.

"Мы поливаем все деревья на муниципальных территориях. Начинаем в пять утра, когда на улицах нет людей, и заканчиваем около семи утра. Работаем в Центральном районе. Опрыскиваем специальными ядами. Очень много пораженных деревьев", - рассказал он.

По словам жительницы Цветного бульвара Веры Сиряковой, и местные жители, и приезжие относятся к зеленым насаждениям в городе варварски.

"Они ставят свои машины на корни деревьев, подливают бензин, чтобы уничтожить дерево и сделать несанкционированную парковку на зеленой зоне... А почему бы не установить небольшие ограждения, чтобы не допускать заездов на зеленые зоны, и почему бы не штрафовать этих убийц деревьев за самоуправство?" - задается вопросом женщина.

Она рассказала, что наблюдала за обработкой пораженных вредителями деревьев.

"Я встаю в пять утра. Мои окна выходят на главную аллею Цветного бульвара. Здесь все деревья стоят обглоданные. Видела машину с одним работником позавчера (9 августа), который обрабатывал уже фактически пропавшие деревья. Какой смысл в такой работе? Потом обработка была частичная. Через дерево и на одном участке метров в пятьдесят. От Цветного бульвара, 15 до Цветного бульвара, 27", - рассказала Сирякова.