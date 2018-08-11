Тело российского туриста найдено в Грузии

11 августа 2018, 18:14

Тело туриста из России, утонувшего 9 августа, найдено сегодня на берегу моря в Поти.

Как писал "Кавказский узел", 9 августа отдыхающего в Поти мужчину унесло в море во время шторма, его спутницу удалось спасти, сообщили спасатели.

После двухдневных поисков тело 25-летнего туриста было найдено на берегу города Поти, пишет сегодня "Интерфакс".

По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, мужчина и женщина купались в море в районе пляжа Малтаква недалеко от Поти во время шторма, "проигнорировав штормовое предупреждение и призывы спасателей не входить в воду".

МВД Грузии в связи со случившимся возбудило уголовное дело, передает сегодня "Sputnik-Грузия".