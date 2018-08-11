11 августа 2018, 18:14
Тело российского туриста найдено в Грузии
Тело туриста из России, утонувшего 9 августа, найдено сегодня на берегу моря в Поти.
Как писал "Кавказский узел", 9 августа отдыхающего в Поти мужчину унесло в море во время шторма, его спутницу удалось спасти, сообщили спасатели.
После двухдневных поисков тело 25-летнего туриста было найдено на берегу города Поти, пишет сегодня "Интерфакс".
По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, мужчина и женщина купались в море в районе пляжа Малтаква недалеко от Поти во время шторма, "проигнорировав штормовое предупреждение и призывы спасателей не входить в воду".
МВД Грузии в связи со случившимся возбудило уголовное дело, передает сегодня "Sputnik-Грузия".
"Туристы эвакуированы из ущелья в Грузии после схода селя", "Обвал в горах Грузии заблокировал десять машин с туристами", "Грузинские спасатели эвакуировали погибшего украинского туриста с горы".
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