13 июня 2018, 20:51

Силовик в Армении обвинен в пытках члена «Сасна Црер»

Командиру конвойного батальона Армену Казаряну предъявлено обвинение в пытках члена «Сасна Црер» Гагика Егиазаряна.

"Кавказский узел" писал, что 28 июня 2017 года перед судебным заседанием по делу 14 членов "Сасна Црер" в здании суда произошла потасовка между подсудимыми и полицейскими. По словам адвоката Ары Папикяна, подсудимые Араик Хандоян, Арег Кюрегян, Смбат Барсегян, Мхитар Аветисян и Гагик Егиазарян подверглись пыткам в здании суда.

Омбудсмен Армении сообщил о том, что врачи зафиксировали на телах обвиняемых следы насилия, и потребовал немедленно возбудить уголовное дело. По данным Полиции Армении, в отношении подсудимых по делу "Сасна Црер" была применена "соразмерная физическая сила", а заявления о применении к ним пыток являются "фантазией".

Обвинение в рамках уголовного дела об инциденте между конвоирами и членами «Сасна Црер» в суде предъявлено командиру конвойного батальона, сообщили в пресс-службе Специальной следственной службы Армении корреспонденту «Кавказского узла».

По версии следствия, командующий конвоем Армен Казарян вместе с несколькими подчиненными применил пытки к обвиняемому по делу «Сасна Црер» Гагику Егиазаряну.

«Конвоиры нанесли фигуранту дела телесные повреждения. Обвинение предъявлено по пункту 4 части 2-й статьи 309.1 УК Армении «Пытки». Мера пресечения - подписка о невыезде. Это первое обвинение, предъявленное в рамках инцидента в суде, расследование продолжается», - отметил сотрудник пресс-службы.

Если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы, указывает правовой портал arlis.am.

Вооруженный отряд "Сасна Црер", сформированный сторонниками "Учредительного парламента", с 17 по 31 июля 2016 года удерживал захваченное здание полка патрульно-постовой службы с заложниками в Ереване. К 30 июля повстанцы освободили заложников, а днем позже отряд сдался. "Кавказский узел" составил хронику "Как оппозиция захватила полицию в Ереване" и подготовил справку об "Учредительном парламенте".

Примечание:

"Активист "Сасна Црер" Назарян освобожден из-под ареста", "Суд освободил Сефиляна и шестерых его сторонников", "Прокурор поддержал требование смягчить наказание Жирайру Сефиляну".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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