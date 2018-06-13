СНБ начала спецоперацию в мэрии Еревана

13 июня 2018, 12:48

О спецоперации сообщил пресс-секретарь Службы нацбезопасности Армении Самсон Галстян, не приведя подробностей. Действия силовиков связаны с фондом "Ереван", возглавляемым мэром Тароном Маргаряном, предположили армянские СМИ.

Ранее "Кавказский узел" писал об акциях протеста в Ереване, которые регулярно проводят активисты, требуя отставки главы города Тарона Маргаряна. Они обосновывают это как неэффективностью работы мэра, так и тем, что он входит в команду бывшего премьера Армении Сержа Саргсяна, отказавшегося от этого поста в результате массовых протестов.

Спецмероприятия в здании мэрии Еревана сегодня проводят сотрудники отряда специального назначения СНБ Армении, сообщил пресс-секретарь СНБ Самсон Галстян. Другие подробности на данный момент не известны, передает NEWS.am.

Проверки могут быть связаны с фондом "Ереван", где председателем Совета попечителей является Маргарян, отмечает агентство.

Фонд "Ереван" был зарегистрирован в 2007 году, в состав совета попечителей фонда входят заместители Тарона Маргаряна, советник, секретарь администрации мэрии, начальники управлений, члены Совета старейшин города, отмечает "Sputnik-Армения".

Напомним, премьер-министром и фактическим главой Армении 8 мая стал Никол Пашинян, ранее находившийся в оппозиции.

"Кавказский узел" разместил фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции" и опубликовал биографии Никола Пашиняна и Тарона Маргаряна.

