Перестрелка в Тбилиси вызвала панику среди горожан

12 июня 2018, 23:48

Стрельба, которую устроили семь молодых людей в центре Тбилиси, напугала прохожих. Люди спрятались в кафе и магазинах. В результате инцидента пострадавших нет, сообщило МВД Грузии.

Перестрелка произошла сегодня в столичном районе Ваке на улице Мосашвили.

Свидетелями перестрелки стали десятки человек, находящихся в этот момент на улице. В панике они забегали в ближайшие здания и ложились на землю, передает телеканал "Рустави 2".

Вооруженные люди после инцидента скрылись на автомобилях. Эксперты-криминалисты, прибывшие на место происшествия, оцепили территорию и обнаружили там девять гильз. Участник перестрелки еще не установлены, приводят сообщение пресс-службы республиканского МВД "Новости-Грузия".

"Кавказский узел" писал, что в ночь на 1 июня драку со стрельбой в Грузии устроили сторонники и противники президента федерации дзюдо. Один из дзюдоистов был ранен, стрелявший задержан.