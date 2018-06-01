Конфликт в федерации дзюдо Грузии привел к драке со стрельбой

01 июня 2018, 17:35

Сторонники и противники президента федерации дзюдо Грузии подрались минувшей ночью, один из них ранен выстрелом из пистолета. Полиция сообщила о задержании стрелявшего.

"Кавказский узел" писал, что 28 мая перед зданием парламента Грузия прошла акция протеста дзюдоистов, которые отказались выходить на тренировки, пока не будет уволен президент федерации дзюдо Давид Кевхишвили. Спортсмены заявили, что их обязывают их тренироваться в спортзале, который принадлежит самому Кевхишвили, а также выразили недовольство увольнением своих тренеров.

Противостояние между президентом Федерации дзюдо Грузии и спортсменами-дзюдоистами вспыхнуло после чемпионата Европы-2018, который проходил в Тель-Авиве с 26 по 28 апреля, где впервые за последние 26 лет грузинские спортсмены не получили ни одной медали. 30 апреля весь тренерский штаб национальной сборной Грузии по дзюдо был отправлен в отставку.

В ночь на 1 июня произошла драка между спортсменами, требовавшими отставки президента Федерации дзюдо Грузии, и сторонниками Давида Кевхишвили. Произошла стрельба, дзюдоист Иосеб Циклаури был ранен в бедро, сообщил сегодня на своем сайте Первый канал грузинского телевидения.

По словам очевидцев, на месте находился и президент федерации дзюдо, сообщает "Грузия Online".

Дравшихся людей заметили сотрудники полиции, патрулировавшие проспект Агмашенебели. По их данным, один из участников драки, 33-летний мужчина, достал пистолет и выстрелил, ранив своего противника. Еще двое участников инцидента получили травмы.

Возбуждено дело по статьям о насилии, умышленном причинении нетяжкого вреда здоровью и незаконном ношении оружия, передает информацию МВД "Новости-Грузия".

"Кавказский узел" не располагает комментариями федерации дзюдо и участников инцидента.