Давид Кевхишвили. Фото: Sputnik / Levan Avlabreli https://sputnik-georgia.ru/sport/20180507/240352898/Dzjudoisty-protiv-chinovnikov-sportsmeny-trebujut-smenit-glavu-federacii.html

28 мая 2018, 15:59

Грузинские дзюдоисты объявили забастовку

Сегодня перед парламентом Грузии прошла акция дзюдоистов, которые отказываются выходить на тренировки до отставки президента федерации Давида Кевхишвили.

Ранее "Кавказский узел" писал, что на открытом чемпионате Европы по дзюдо 17-18 февраля в австрийском городе Оберварте спортсмены из Грузии завоевали четыре медали – две золотых, одну серебряную и одну бронзовую.

Участники сегодняшнего митинга выступили с требованием к премьер-министру Георгию Квирикашвили подключиться к решению проблемы, которая, по их мнению, возникла по вине руководства Федерации дзюдо страны.

Дзюдоисты выдвигают несколько обвинений в адрес Давида Кевхишвили. Спортсмены жалуются, что глава федерации обязывает их тренироваться в спортзале, который принадлежит самому Кевхишвили, а недовольных отстраняет от участия в соревнованиях. Также дзюдоисты недовольны увольнением тренеров, которые на протяжении долгих лет помогали спортсменам побеждать.

На фоне этих обвинений спортсмены считают, что президент федерации не имеет морального права занимать свою должность.

На акции серебряный призер Олимпийских игр Варлам Липартелиани пообещал, что протестующие мирными способами продолжат добиваться отставки Кевхишвили даже ценой срыва участия грузинских спортсменов на ближайшем чемпионате мира.

"Должен отметить, что процесс уже зашел в настолько тяжелую фазу, что начались расправы над нашими сторонниками, поэтому у нас нет обратного пути. Мы не выдвигали требований к правительству, однако теперь считаем, что без вмешательства премьера Квирикашвили проблему не удастся урегулировать", - сказал Варлам Липартелиани.

По заявлению участников акции, в случае затягивания противостояния еще на месяц под вопрос встанет получение аккредитации, без которой немыслимо участие в чемпионате мира, передает "Эхо Кавказа".

Противостояние между президентом Федерации дзюдо Грузии и спортсменами-дзюдоистами вспыхнуло после чемпионата Европы-2018, который проходил в Тель-Авиве с 26 по 28 апреля, где впервые за последние 26 лет грузинские спортсмены не получили ни одной медали, отмечает радиостанция.

О том, что тренерский штаб национальной сборной Грузии по дзюдо в полном составе ушел в отставку, Давид Кевхишвили сообщил 30 апреля, сообщило в этот день агентство "Грузия-онлайн".

Примечание:

"Пять медалей международного турнира выиграли дзюдоисты из стран Южного Кавказа", "Грузинский сумоист выиграл турнир на Кубок императора Японии", "Грузинский дзюдоист выиграл чемпионат Европы".

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