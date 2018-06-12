12 июня 2018, 06:00

Утонувшим катамараном управлял бывший глава Калачевского района

Прогулочным катамараном, при столкновении которого с баржей под Волгоградом погибли десять человек, управлял бывший глава Калачевского района Дмитрий Хахалев, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", 11 июня на Волге в районе Волгограда столкнулись катамаран и баржа. В результате столкновения погибли десять пассажиров катамарана, судьба еще одного неизвестна. Данные о погибших и пропавшем без вести подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Катамараном, который столкнулся с баржей на Волге, управлял бывший глава Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев, пишет "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, на судне также находилась родственница Хахалева, однако ни ее, ни бывшего главы Калачевского района в числе спасенных нет.

Дмитрий Хахалев - бывший глава Калачевского района Волгоградской области, бывший депутат волгоградской городской думы. В 2009 году он был признан виновным в преступлениях по пяти статьям УК РФ - "насильственные действия сексуального характера", "хулиганство, совершенное с применением оружия", "оскорбление сотрудников милиции", "причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений" и "нанесение побоев из хулиганских побуждений", и приговорен Калачевский районным судом к четырем годам лишениям свободы, сообщает ТАСС.

Какие-либо комментарии от близких или официальных представителей Дмитрия Хахалева пока не поступали.

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