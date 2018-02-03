03 февраля 2018, 17:36

Грузовик столкнулся со спецмашинами на месте ДТП в Ростовской области

Столкновение грузового автомобиля с машинами ГИБДД, МЧС, скорой помощи, а также с другим грузовиком произошло на месте автоаварии на трассе в Ростовской области. Пострадавших нет.

ДТП произошло сегодня на 980-м километре трассы М-4 "Дон". Сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи прибыли на место, где столкнулись два грузовика и "Газель". После этого на том же месте произошла вторая автоавария, рассказали в ГУ МВД по региону.

"На этом же участке автодороги водитель, управляя грузовиком "Шахман", по предварительным данным, не справился с управлением и допустил наезд на автомобили специальных служб ГИБДД, МЧС и скорой медицинской помощи, работающих на месте ДТП, а также на двигающийся в попутном направлении грузовик", - цитирует представителя ведомства РИА "Новости".

По его словам, в результате двух аварий никто не пострадал.

Примечание:

"Трое детей сбиты на пешеходном переходе в Шахтах", "Водитель маршрутки пояснил причину ДТП с гибелью людей в Ростовской области", "Материалы о ДТП с участием судьи переданы в Ростовский облсуд".

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