11 июня 2018, 22:23

Сасун Хачатрян возглавил Специальную следственную службу Армении

Правительство Армении сегодня одобрило назначение Сасуна Хачатряна на освободившийся 8 июня пост главы Специальной следственной службы.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 июня глава Специальной следственной службы Армении Ваграм Шагинян объявил о своем решении покинуть должность, указав, что он "не считает целесообразным продолжать службу в сложившихся условиях". 8 июня правительство одобрило его отставку.

Решение о назначении Хачатряна главой Специальной следственной службы было одобрено на сегодняшнем внеочередном заседании, сообщили в пресс-службе правительства Армении корреспонденту "Кавказского узла".

Сам Хачатрян, присутствовал на этом заседании и заверил, что "все поставленные перед ССС задачи будут выполнены". Срок полномочий Хачатряна - шесть лет.

Сасун Хачатрян - сын бывшего главы Кассационного суда Армении Мгера Хачатряна, в прошлом занимал должность зампрокурора Еревана. Был отправлен в отставку после назначения на пост генерального прокурора Геворга Костаняна, после этого был директором юридической компании "Мгер Хачатрян и партнеры". Позже, когда генпрокурором стал Артак Давтян, Хачатрян вернулся в прокуратуру, говорится в сегодняшней публикации "Спутник-Армения". 

"Кавказский узел" писал также, что глава Следственного комитета Армении Агван Овсепян объявил сегодня своим подчиненным о решении уйти в отставку.

Примечание:

"Правительство Армении сменило восемь из десяти губернаторов", "Губернатор Армавирской области Армении подал в отставку", "Ректор Ереванского университета отказался уходить в отставку".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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