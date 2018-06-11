11 июня 2018, 17:55
Дорога в Западной Грузии закрыта после обвала скалы
На автодорогу Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили на территории Грузии обрушилась скала, движение запрещено, сообщил департамент автодорог республики.
Обвал произошел на 91-м километре автодороги.
Проезд ограничен для всех видов транспорта, написал сегодня со ссылкой на сообщение департамента автодорог Грузии "Спутник-Грузия".
"Кавказский узел" писал, что в июле из-за обвала скалы на 128-м километре автомобильной дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс в Грузии было запрещено движение транспорта.
"Власти Северной Осетии пообещали сократить очереди на КПП "Верхний Ларс", "Сняты ограничения на движение от Владикавказа до Ларса", "Движение по Военно-Грузинской дороге возобновлено с ограничениями".
11 июня 2018, 17:55
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Дорога в Западной Грузии закрыта после обвала скалы
На дорогу Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили на территории Грузии обрушилась скала, движение запрещено, сообщил департамент автодорог республики.
11 июня 2018, 16:57
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