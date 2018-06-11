Дорога в Западной Грузии закрыта после обвала скалы

11 июня 2018, 17:55

"Кавказский узел" писал, что в июле из-за обвала скалы на 128-м километре автомобильной дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс в Грузии было запрещено движение транспорта .

Проезд ограничен для всех видов транспорта, написал сегодня со ссылкой на сообщение департамента автодорог Грузии "Спутник-Грузия".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры

Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.