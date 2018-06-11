11 июня 2018, 17:55

Дорога в Западной Грузии закрыта после обвала скалы

На автодорогу Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили на территории Грузии обрушилась скала, движение запрещено, сообщил департамент автодорог республики.

Обвал произошел на 91-м километре автодороги.

Проезд ограничен для всех видов транспорта, написал сегодня со ссылкой на сообщение департамента автодорог Грузии "Спутник-Грузия".

"Кавказский узел" писал, что в июле из-за обвала скалы на 128-м километре автомобильной дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс в Грузии было запрещено движение транспорта.

Примечание:

"Власти Северной Осетии пообещали сократить очереди на КПП "Верхний Ларс", "Сняты ограничения на движение от Владикавказа до Ларса", "Движение по Военно-Грузинской дороге возобновлено с ограничениями".

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