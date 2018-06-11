11 июня 2018, 15:48

22 жертвы отравления на поле остаются в больницах Азербайджана

Четверо отравившихся на хлопковом поле доставлены в Бакинский токсикологический центр, сообщил Минздрав Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 июня стало известно о 23 работниках хлопкового поля в Саатлинском районе, госпитализированных с химическим отравлением.

Саатлинский район расположен в 190 километрах юго-западнее Баку. Район специализируется на выращивании сельскохозяйственных культур, в том числе хлопка.

Всего 10 июня в Саатлинскую центральную районную больницу поступили 24 человека. Для оказания помощи пострадавшим в район прибыла группа врачей из Баку.  Оценив состояние двоих человек, врачи выписали их домой на амбулаторное лечение. 18 человек все еще остаются в больнице, а четверых пострадавших, находящихся в состоянии средней тяжести, перевели на лечение в больницу в столицу, сообщили сегодня корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе Минздрава Азербайджана.

Медицинские работники планируют выписать домой к концу дня 16 пострадавших, которые сейчас находятся в стабильно удовлетворительном состоянии, сообщило со ссылкой на информацию сотрудников Саатлинской центральной районной больницы "Новости-Азербайджан".

Прокуратурой Саатлинского района начато расследование, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, пострадавшие отравились химическим препарат "Formula 5-FEC", который используют для борьбы с сорняками и насекомыми. Рабочие пренебрегли требованиями безопасности и вышли в поле сразу после опрыскивания хлопка химическим средством, написал "Спутник-Грузия".

Примечание:

"Пострадавшие на свадьбе в Грузии выписаны из больниц", "150 жителей Грузии госпитализированы после отравления на свадьбе", "После массового отравления специалисты проверяют воду в Грузии".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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