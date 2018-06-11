11 июня 2018, 08:48

Работники хлопкового поля госпитализированы с отравлением в Азербайджане

С признаками химического отравления в больницу Азербайджана доставлены 23 человека. Пострадавшие работали на хлопковом поле.

Все они госпитализированы в больницу Саатлинского района Азербайджана.

Причиной массового отравления могло стать химическое вещество, которое используется для борьбы с сорняками. Все отравившиеся - жители села Насими Сабирабадского района, передает АПА.

Как писал "Кавказский узел", 20 человек были госпитализированы 30 мая в Грузии с симптомами пищевого отравления.

Примечание:

"Пострадавшие на свадьбе в Грузии выписаны из больниц", "150 жителей Грузии госпитализированы после отравления на свадьбе", "После массового отравления специалисты проверяют воду в Грузии".

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