Водители в Махачкале продолжили голодовку

11 июня 2018, 05:05

Веерная голодовка водителей в Махачкале, требующих права самостоятельно выбирать обслуживающую маршрут транспортную компанию, продолжается 29-й день. Голодовку они проводят группами по пять человек, сменяя друг друга. Решение о том, будет ли продолжена акция и в какой форме, будет принято 13 июня, когда придет время формировать новую группу, сообщили протестующие.

"Кавказский узел" информировал, что 27 апреля водители маршрута №61А в Махачкале массово объявили забастовку. Они недовольны условиями работы, которые установила обслуживающая маршрут компания. 14 мая водители начали голодовку на конечной остановке маршрута в поселке Семендер. Состав голодающих обновляется каждые пять дней, 8 июня к голодовке приступила шестая группа из 15 человек. Голодающие добиваются права самостоятельно выбрать обслуживающую компанию и требуют дать им возможность выйти на маршрут хотя бы на время тендера.

Бастующие водители лишились заработка, оставшись с долгами за новые автобусы. Пытаясь отстоять свои права, они живут за счет помощи родных, друзей и соседей, говорится в материале "Кавказского узла" "Семь историй: почему голодают водители в Махачкале", где собраны показательные истории участников акции протеста.

На месте акции протеста остаются 15 объявивших голодовку водителей. Вместе с ними также находятся и другие водители, пришедшие поддержать коллег. За минувшие сутки участникам голодовки медицинская помощь не потребовалась, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель голодающих Мухтар Саидов.

Очередная группа прекращает голодовку 13 июня, решение о формировании очередной группы будет принято на общем собрании водителей, сообщил Мухтар Саидов. Он пояснил, что каждая новая группа формируется в день, когда предыдущая группа завершает акцию.

29 мая прокурор Дагестана Денис Попов на встрече с представителем водителей пообещал взять под личный контроль их проблему. 31 мая представитель мэрии сообщил, что проверки, со своей стороны, начали трудовая инспекция и УБЭП. Запланированная на 4 июня встреча с Поповым не состоялась, но сотрудники прокуратуры попросили участников акции протеста дать объяснения в рамках проверки. На следующий день встреча также была отменена из-за командировки прокурора.

Требования водителей остаются пока без ответа, сообщил "Кавказскому узлу" юрист, представляющий интересы водителей, Алидибир Искантиев. Однако, по мнению Искантиева, его встреча с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым и прокурором Дагестана Денисом Поповым сдвинула решение проблемы с мертвой точки, после проведенной прокуратурой проверки заявлению водителей будет дана соответствующая правовая оценка. Дополнение "Кавказского узла" от 9.10 11.06.2018: во встрече с Титовым участвовал только юрпредставитель водителей Алидибир Искантиев.

Итогом объективной прокурорской проверки должен стать переход маршрута 61А к другой обслуживающей компании, полагает Искантиев.

Опрошенные "Кавказским узлом" жители поселка Семендер заявили, что поддерживают идею обновить транспортный парк на маршруте. Однако интересы водителей не должны быть ущемлены, заявили они.

Так, Насыр Мустафаев считает оправданным протест водителей маршруток. "Я нечасто ежу на маршрутке 61А, чаще пользуюсь 62 маршрутом, но слышал про протест и поддерживаю", - сказал он.

Маршрут №61А связывает поселок Семендер и еще одну окраину с основной частью Махачкалы.

Житель поселка положительно оценил стремление муниципалитета заменить "Газели" на новые микроавтобусы, однако, полагает Мустафаев, "это все должно происходить без ущемления прав тех, кто много лет работает на данной линии".

Жительница поселка Разият рассказала, что положительно оценивает желание муниципальных властей заменить транспорт на линии на более комфортабельный. Однако, по ее мнению, власти не учли большой объем пассажирских перевозок на данном маршруте, в результате время ожидания транспорта увеличилось.

Разият пояснила, что поддерживает желание бастующих водителей работать на данной линии, но "в случае их дальнейшей работы на этой маршрутной линии им следует обновить транспортные средства".