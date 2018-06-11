11 июня 2018, 00:04

Военно-Грузинская дорога открыта после блокирования протестующими

Восстановлено движение участку трассы Мцхета - Степанцминда, который перекрыли вечером 10 июня протестующие против задержания четырех грузинских парапланеристов, сообщило МВД Грузии.

"Кавказский узел" информировал, что 9 июня около 30 человек напали в Гудаури на пилота параплана Федора Челышева. По данным МВД Грузии, он госпитализирован с переломами ребер, различными повреждениями внутренних органов и переломом носа. 10 июня по подозрению в избиении Челышева и порче его машины были задержаны четверо грузинских парапланеристов. Протестуя против задержаний, родственники этих парапланеристов перекрыли Военно-Грузинскую дорогу.

Движение по трассе восстановлено, со сслыкой на МВД Грузии передает 10 июня "Интерфакс".

На "Кавказском узле" размещена справка "Военно-Грузинская дорога".

Напомним, что работодатель Федора Челышева расценил инцидент как попытку выдавить иностранную компанию с местного рынка туристических услуг.

Примечание:

"Туристы эвакуированы с перевала в Грузии", "Поиски немецких туристов в Грузии не дали результата", "Двое немецких туристов пропали в Грузии".

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