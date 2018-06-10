Жители Гудаури перекрыли Военно-грузинскую дорогу

10 июня 2018, 21:01

Полиция задержала четырех грузинских парапланеристов, заподозренных в избиении своего российского коллеги в Гудаури. Родные задержанных в знак протеста перекрыли трассу Мцхета - Степанцминда.

"Кавказский узел" писал, 9 июня около 30 человек напали в Гудаури на пилота параплана Федора Челышева. По данным полиции, Челышев госпитализирован, у него диагностировали переломы ребер, повреждения внутренних органов и перелом носа. Работодатель Челышева назвал инцидент попыткой выдавить иностранную компанию с местного рынка туристических услуг.

Сегодня утром по делу об избиении и о повреждении автомобиля были задержаны четыре грузинских парапланериста. Местные жители потребовали освободить их, и в знако протеста перекрыли участок Военно-Грузинской дороги, информирует "ИнтерпрессНьюс".

На "Кавказском узле" размещена справка "Военно-Грузинская дорога".

Военно-грузинская дорога парализована в ходе протестной акции жителей села Квешети, протестующих против задержания четырех грузинских парапланеристов.

По данным МВД Грузии, конфликт в Гудаури начался еще 8 июня. "Грузинские пилоты-парапланеристы случайно приземлились на территорию, арендованную гражданами Украины. Это вызвало возмущение украинцев", - цитирует сообщение полиции "Грузия Online".

Число участников протестной акции не уточняется.