10 июня 2018, 16:48

11 человек остаются в больницах после аварии автобуса в Грузии

Трое пострадавших при падении школьного автобуса в ущелье на Гомборском перевале переведены в тбилисскую клинику, в госпитале в Телави остаются еще восемь человек. Полиция задержала водителя автобуса.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня микроавтобус, который вез на экскурсию учащихся шестого класса тбилисской школы, упал в ущелье на востоке Грузии. Погибли один ребенок и трое взрослых, в Телавский реферальный госпиталь был госпитализирован 21 человек, в том числе 12 детей.

9 июня троих детей перевели в клинику имени Иашвили в Тбилиси. По данным врачей клиники, один из этих пациентов помещен в отделение реанимации.

В Телавском госпитале на сегодняшний день остаются восемь пострадавших. Семь готовятся к выписке, а еще одна пациентка, несовершеннолетняя девочка, останется в стационаре еще некоторое время. Состояние ее здоровья стабильное, со ссылкой на директора больницы Хатуну Чониашвили сообщил сегодня на своем сайте Первый канал грузинского телевидения.

Водитель автобуса 9 июня был задержан по подозрению в нарушении правил безопасности движения, повлекшем смерть четырех человек, сообщила полиция. 37-летнему мужчине грозит до 10 лет тюрьмы, передает информацию МВД "Грузия Online".

"Кавказский узел" не располагает комментариями от задержанного или его представителей по этому поводу.

Примечание:

"Прооперированы пострадавшие при ДТП в Грузии", "Пассажиры автобуса получили травмы в ДТП на Рикотском перевале Грузии", "28 человек пострадали при столкновении автобусов в Грузии".

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