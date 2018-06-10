11 человек остаются в больницах после аварии автобуса в Грузии

10 июня 2018, 16:48

Трое пострадавших при падении школьного автобуса в ущелье на Гомборском перевале переведены в тбилисскую клинику, в госпитале в Телави остаются еще восемь человек. Полиция задержала водителя автобуса.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня микроавтобус, который вез на экскурсию учащихся шестого класса тбилисской школы, упал в ущелье на востоке Грузии. Погибли один ребенок и трое взрослых, в Телавский реферальный госпиталь был госпитализирован 21 человек, в том числе 12 детей.

9 июня троих детей перевели в клинику имени Иашвили в Тбилиси. По данным врачей клиники, один из этих пациентов помещен в отделение реанимации.

В Телавском госпитале на сегодняшний день остаются восемь пострадавших. Семь готовятся к выписке, а еще одна пациентка, несовершеннолетняя девочка, останется в стационаре еще некоторое время. Состояние ее здоровья стабильное, со ссылкой на директора больницы Хатуну Чониашвили сообщил сегодня на своем сайте Первый канал грузинского телевидения.

Водитель автобуса 9 июня был задержан по подозрению в нарушении правил безопасности движения, повлекшем смерть четырех человек, сообщила полиция. 37-летнему мужчине грозит до 10 лет тюрьмы, передает информацию МВД "Грузия Online".

"Кавказский узел" не располагает комментариями от задержанного или его представителей по этому поводу.