10 июня 2018, 02:46

Избитый в Москве студент из Дагестана находится в коме

Студент мединститута Амир Абумуслимов, по подозрению в избиении которого в мае задержан боец смешанных единоборств, находится в коме после сложной операции, сообщил министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов.

12 мая на Александровском мосту в Москве в ходе конфликта студенту из Дагестана 18-летнему Амиру Абумуслимову был нанесен удар в голову. По подозрению в избиении студента задержан Анвар Батиров - боец смешанных единоборств, который приехал в Москву из Владимирской области. Ему предъявлены обвинения по части 1 статьи 111 ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), сообщили "Махачкалинские известия".

Студент мединститута Амир Абумуслимов находится в реанимации Городской клинической больницы № 1 им. Пирогова, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова.

По его словам, состояние здоровья молодого человека оценивается как тяжелое, но стабильное, он перенес сложную операцию и находится в коме. 

«8 июня состоялся консилиум ведущих врачей страны с участием главного врача ГКБ №1 Алексея Света, главного анестезиолога–реаниматолога Москвы Дениса Проценко и директора НИИ Склифосовского Сергея Петрикова. Определена тактика дальнейшего ведения больного. На консилиум так же был приглашен отец мальчика», – рассказал Гаджиибрагимов.

Он отметил, что родителям Амира предоставлена возможность беспрепятственного нахождения в палате.

По словам тети Абумуслимова Алисы Касумовой, Амир стал подавать внешние признаки жизни.

"Он иногда пытается открыть глаза, но он их открывает совсем немного, видно, что ему это трудно сделать. Поэтому, Амир в основном лежит с закрытыми глазами. Он уже стал реагировать на громкую речь. После наркоза стал немного двигать правой рукой и правой ногой, пытается шевелить пальцами", - цитирует Касумову РИА "Дербент".

По ее словам, находясь в коме, Абумуслимов заболел менингитом. "Это удалось излечить, но у него пока что остается температура. Как нам объяснили в больнице, это нормально для больных, прикованных к постели", - сообщила Касумова.

Какими-либо комментариями обвиняемого или его официальных представителей относительно инцидента "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"Защита убедила следствие изучить видео с места избиения Дациева", "11 уроженцев Дагестана депортированы из Египта", "ЕСПЧ коммуницировал две жалобы на похищения уроженцев Дагестана".

Автор: Тимур Исаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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10 июня 2018, 02:46

  • Избитый в Москве студент из Дагестана находится в коме

    Студент мединститута Амир Абумуслимов, по подозрению в избиении которого в мае задержан боец смешанных единоборств, находится в коме после сложной операции, сообщил министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов.

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